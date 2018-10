Tiltale: Bestilte hundredvis af overgreb på internettet

Gennem næsten fire år sad en nu 62-årig mand foran sin computer i Nordsjælland og bestilte hundredvis af sexovergreb på børn, som blev streamet til ham fra Filippinerne.

Det mener i hvert fald anklagemyndigheden, som i et 52 sider langt anklageskrift har rejst tiltale mod ham for flere end 200 forhold. Mandag indleder Retten i Lyngby sagen mod manden.

Fra hjemmet bestilte og betalte han for overgrebene på den anden side af Jorden, som han så kunne følge på sin computer og i nogle tilfælde gemme på en harddisk, lyder det i tiltalen.

Sexovergreb og voldtægter

Overgrebene skal have fundet sted fra november 2012 til 10. oktober 2016 og spænder fra blufærdighedskrænkelse til forskellige former for seksuelle overgreb og voldtægter.

Ifølge straffeloven er der altid tale om voldtægt, når man forgriber sig seksuelt på et barn under 12 år.

Ofrene var mellem 6 og 15-16 år gamle, og langt de fleste var under 12 år. I de forhold, hvor anklageskriftet nævner en pris for overgrebene, ligger den på mellem cirka 120 og 360 kroner.

I mange tilfælde er det ifølge tiltalen barnets mor, der foretager eller medvirker i overgrebet, men også andre familiemedlemmer - søskende og en onkel - deltager.

Sex med hund

I et tilfælde ville han have en 10-årig pige til at have sex med en hund. Det blev dog ikke til noget, da pigens mor ifølge anklagen ikke ville gå med til det.

Foruden de mange overgreb på de filippinske børn er den 62-årige tiltalt for besiddelse af børneporno. Det drejer sig om 5342 billeder og 1623 filmsekvenser.

58 billeder og 113 filmsekvenser hører ifølge anklageskriftet til i den groveste kategori, hvor børn udsættes for voldtægt, tvang eller lignende.

Anklagemyndigheden mener, at sagen er så grov, at straffelovens paragraf 88 skal tages i brug. Den gør det muligt at hæve straffen for en forbrydelse med op til det halve af den normale strafferamme.

Sagen er rejst som en nævningesag, og det betyder, at anklageren vil kræve manden idømt mindst fire års fængsel.

Nægter sig skyldig

Den tiltalte har dog benyttet sig af sin ret til at fravælge nævninger, og det vil derfor være en juridisk dommer og to domsmænd, der skal afgøre sagen.

Ifølge den 62-åriges forsvarer, advokat Martin Simonsen, nægter han sig skyldig i anklagerne og vil under sagen kræve frifindelse.

Der er afsat ni retsdage til sagen, og der ventes dom i slutningen af november.

Rape on demand

Ekstra Bladet beskrev sommeren 2017, hvordan titusindvis af børn i Filippinerne dagligt bliver udsat for seksuelle overgreb foran et webcam til pædofiles fornøjelse, ligesom avisen beskrev, hvordan også danske pædofile er involveret i forbrydelserne mod børnene.

Overgrebene sendes live fra børnenes hjem i de fattigste dele af landet til de pædofiles stuer verden over. Et show koster fra 100 helt op til flere tusinde kroner, alt efter hvad der skal ske på skærmen. Det er kunden, der bestemmer.

I Danmark kaldes fænomenet Rape on demand – voldtægt på bestilling.

Ekstra Bladet besøgte de fattige slumkvarterer i Filippinerne, hvor overgrebene finder sted. Vi har talt med ofrene, deres familier, med bagmænd i sexindustrien og med myndighederne, som forsøger at stoppe en online-industri, som på kort tid har vokset sig til en millionforretning.