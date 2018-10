Tiltale: Betjent løj for at få uskyldige dømt for sprit- og narkokørsel

En 59-årig erfaren politimand løj i sine rapporter, og han gentog sine løgne som vidne i retten, så tre uskyldige personer risikerede at blive dømt for at have kørt bil i påvirket tilstand.

Det mener statsadvokaten i København, der har rejst tiltale mod politimanden for embedsmisbrug og falsk anklage, hvor de tre uskyldige blev sigtet, retsforfulgt eller dømt.

Det kan straffes med op til seks års fængsel, og statsadvokaten kræver betjenten idømt en fængselsstraf. Statsadvokaten mener, at betjenten med forsæt gav falske oplysninger, så uskyldige risikerede at blive dømt. Det er uvist, hvad betjentens motiv i så fald er.

Far klagede

Den usædvanlige sag blev rejst, efter at en far til en af de tre uskyldige klagede over politimandens forklaring, og politiklagemyndigheden startede en efterforskning. Den har nu ført til en tiltale.

Betjenten stilles for retten i Nykøbing Falster den 9. oktober. Der er afsat fire retsdage til sagen, hvor der skal afhøres 14 vidner. Dommen ventes den 25. oktober.

Hverken senioranklager Henrik Plæhn eller forsvarer Stine Gry Johannessen ønsker at udtale sig inden retssagen, men advokaten oplyser, at hendes klient nægter sig skyldig.

De tre personer, der ifølge anklageskriftet var uskyldige, blev alle stillet for retten i Nykøbing Falster i straffesager, der blev rejst på baggrund af politimandens angiveligt falske oplysninger.

En dømt, to frifundet

Den ene blev dømt, mens de to andre blev frifundet i retten. Sagerne går tilbage til 2011 og 2015.

I det første forhold skrev betjenten, ifølge tiltalen, en falsk rapport om, at havde set personen F, der var spirituspåvirket, køre bil ad Gl. Landevej mod syd i Væggerløse den 18. maj 2011 kl. 16.09. Den falske forklaring gentog betjenten under et retsmøde i retten i Nykøbing F. den 2. marts 2012.

I det andet forhold hævdede betjenten både i sin rapport og senere i retten, at han havde set personen N, der havde røget hash og ikke havde kørekort, køre bil ad Vestergade mod syd i Sakskøbing den 12. maj 2015 klokken 16. Betjenten forklarede at N ved visitationen var i besiddelse af nøglen til bilen, hvilket ifølge tiltalen også var løgn.

I det tredje forhold løj betjenten, ifølge tiltalen, i sin rapport om, at personen S, der var påvirket af hash, havde kørt bil ad Vestergade mod syd i Sakskøbing den 3. juni 2015 kl. 13.50. Den falske forklaring blev gentaget i et retsmøde i Nykøbing F. den 25. august samme år.

Senioranklager Henrik Plæhn ønsker ikke at oplyse, om alle betjentens sager, rapporter og vidneforklaringer i retten er blevet undersøgt for eventuelle uregelmæssigheder.

– Det vil komme frem under min forelæggelse i retten, siger Henrik Plæhn.