Tiltale: Biodynamisk landmand mishandlede sine kreaturer

Køer og kalve på et biodynamisk landbrug i Nordsjælland fik hverken foder eller vand nok, så de var afmagrede og tørstige. Da politiet og embedsdyrlægen kom på tilsyn, lå en kalv død i sin boks og en anden kalv var så medtaget, at den straks blev aflivet.

Kalvene var sygeligt afmagrede, og den kalv, som stadig var i live, kunne ikke rejse sig op og havde lav hjerte- og respirationsfrekvens.

Parret, der driver gården, en 59-årig kvinde og en 86-årig mand, er nu tiltalt for at have behandlet besætningen på 102 kreaturer og 18 kalve uforsvarligt og nogle af dyrene groft uforsvarligt med karakter af mishandling.

Parret, der nægter sig skyldige, stilles for Retten i Helsingør på tirsdag.

Anklagemyndigheden nedlægger påstand om, at de begge, foruden straf, skal frakendes retten til at holde og beskæftige sig personligt med dyr.

Fik ikke vand nok

Ved et tilsyn 8. marts 2018 fik den 86-årige landmand et skriftligt straks-påbud om, at kvæg-besætningen skulle have vand. Men da politiet og dyrlægen kom retur dagen efter, havde dyrene fortsat ikke adgang til vand, lyder et forhold i tiltalen.

Flere syge dyr var ikke indenfor rimelig tid blevet tilset af en dyrlæge, lyder et andet forhold.

Kreaturerne stod enten i en såkaldt bindestald eller var fritgående i en såkaldt løsdriftsstald. Dyrene i løsdriftsstalden var afmagrede, så man tydeligt kunne se knoglerne på hofterne og ribbenene. De havde ikke meget fedtlag og virkede 'nedstemte', lyder dyrlægens erklæring.

Kreaturerne i bindestalden havde ikke adgang til vand og manglende strøelse, så de ikke havde adgang til tørt leje.

De måtte i stedet hvile sig på det kolde murstensgulv, og en del af dem havde gødningskager og kroniske hudirritationer fra urin på bagpart, hale og lår.