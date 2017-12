Tiltale: Boksetræner voldtog 15-årig elev, mens han gav hende massage

En træner fra en sjællandsk bokseklub er blevet tiltalt for voldtægt og andre seksuelle overgreb mod en 15-årig bokse-elev, som træneren gav massage i bokseklubben efter, at han havde sendt de øvrige elever hjem.

Boksetræneren, der er sidst i 40´erne, stilles for retten i Lyngby den 9. januar. Han nægter sig skyldig.

Sagen har tidligere været berammet i retten, men dengang meldte boksetræneren sig syg, så sagen måtte udsættes.

Politiet kom ind i sagen, da pigen fortalte et familiemedlem, hvad hun havde været udsat for i bokseklubben, hvor træneren ifølge klubbens hjemmeside stadig er aktiv træner.

Hvis han bliver dømt skyldig, kræver anklagemyndigheden, at han frakendes retten til både erhvervsmæssigt og som fritidsinteresse at beskæftige sig med børn og unge under 18 år, og så er det slut med at være boksetræner for unge.

Voldtægt på massagebriks

Træneren er tiltalt for voldtægt, andre seksuelle forhold og blufærdighedskrænkelser mod den samme pige, som var 14-15 år på gerningstidspunkterne i 2014.

Han er også tiltalt efter straffelovens § 223, som straffer den, der har samleje med en person under 18 år, som er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse.

Det ene forhold handler om, at boksetræneren i to tilfælde efter endt boksetræning sendte de øvrige elever hjem, inden han gav den afklædte pige massage og herunder begik seksuelle overgreb på hende.

Det skete under omstændigheder, hvor hun ikke kunne modsætte sig overgrebet.

Det andet forhold handler om det samme, men her endte massagen ifølge tiltalen med voldtægt, fordi den afklædte pige ikke var i stand til at modsætte sig, at han gennemførte samleje med hende på massagebriksen.

I det tredje forhold er boksetræneren også tiltalt for voldtægt, men denne gang skete det på hans private bopæl. Her fik han pigen ind i soveværelset, holdt hende fast på sengen og voldtog hende to gange, siger anklageskriftet.

Under retssagen kræver anklagemyndigheden også, at boksetræneren skal betale erstatning til pigen.