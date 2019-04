Tiltale: Brødre tvunget til at holde søster fast, mens far voldtog hende

To brødre blev beordret af deres far til at fange og holde deres to søstre fast, mens faderen mange gange mishandlede dem med kraftige lussinger og knytnæveslag.

Det samme skete den ene af to-tre gange, hvor faren voldtog den ene datter, da hun var seks-syv år gammel.

Brødrene, der er tvillinger, fik ordre på at holde pigen fast, mens faren forbrød sig mod datteren.

Sådan lyder en del af en omfattende tiltale mod den 42-årige far og hans 43-årige hustru, som 23. april bliver stillet for et nævningeting ved Retten i Næstved.

Det danske par nægter sig skyldige. Der er rejst tiltale i 17 forhold mod ægteparret, og hvis tiltalen står til troende, har de fire børn levet i et helvede af vold og voldtægt siden de var i fem-seks års alderen.

Den 42-årige er tiltalt for voldtægter ved samleje og andet seksuelt forhold mod døtrene, der i dag er 10 og 12 år gamle. De to brødre er i dag 14 år.

Mishandlede familiens hunde

Faren er også tiltalt for vold og mishandling af alle fire børn, grov vold og trusler mod hustruen og for at have mishandlet familiens to hunde af racen Bichon Havanaise.

Hundene blev, ifølge tiltalen, ofte sparket eller med stor kraft kastet ind i væggen eller mod gulvet.

Ifølge tiltalen begik den 43-årige mor også grov vold mod parrets fire børn. I løbet af de sidste cirka 10 år har hun, ifølge tiltalen, flere gange om ugen mishandlet børnene med slag og spark og hun opfordrede også sin mand til at mishandle børnene.

Volden kunne blandt andet bestå i, at børnene blev kastet ned ad trappen fra første sal. Sønnerne blev forinden slået med knytnæveslag i maven, på arme og ben, og blev sparket i hovedet og maven, mens de lå ned.

Volden skete i overværelse af de andre søskende. Moren tævede også mange gange sin mand med knytnæveslag og en grydeske, mens børnene så på.

De var også tvunget til at overvære, at den 43-årige kvinde deltog i mishandlingen af familiens to hunde, som hun sparkede og kastede ind i væggen.

Meldte sin mand for vold

Sagen startede 30. juni sidste år, da den 43-årige kvinde gik til politiet og anmeldte sin mand for vold. Det skete, efter at han, ifølge tiltalen, tog kvælertag på hustruen, holdt hende op mod væggen og slog hendes hoved tre-fire gange ind i væggen.

Mens børnene så på tog han en køkkenkniv og holdt den mod hustruen, mens han sagde til børnene:

'Se her børn, det er jeres mors sidste tid'.

Politiet fandt under efterforskningen af hustru-volden ud af, at også børnene havde været udsat for systematisk vold. De havde fortalt lidt om det i skolen, og under video-afhøringer begyndte de to piger også at fortælle om seksuelle overgreb i parrets hjem.

Falsk anklage

Den yngste datter blev, ifølge tiltalen, udsat for flere fuldbyrdede voldtægter i seks-syv års alderen, mens den ældste datter mange gange - fra hun var cirka fem til 11 år - blev udsat for andre seksuelle forhold end samleje.

Mens politiet efterforskede den uhyggelige sag, og faderen sad varetægtsfængslet, forsøgte hans hustru - ifølge tiltalen - at påvirke de to sønner til at forklare under en video-afhøring i Børnehuset i Næstved, at faren havde forgrebet sig seksuelt på sønnerne.

Meningen var, lyder tiltalen, at faderen skulle blive uskyldigt dømt for seksuelt misbrug af drengene. Hustruen vidste nemlig godt, at han ikke havde begået seksuelle overgreb mod sønnerne.

Retten i Næstved skal bruge 10 dage på at behandle den omfattende sag.