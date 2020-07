Tiltale: Brugte afrikanere som slaver

En skibsreder fra Thyborøn har udnyttet to afrikanere fra Ghana til at arbejde under slavelignende forhold og inddraget deres pas, så de ikke kunne rejse hjem

Ingen ferie i tre år og 11 timers arbejde seks dage om ugen. Det har været hverdagen for to afrikanere fra Ghana siden 2017, hvor de to kom til Danmark med en lovning på at skulle arbejde som kaptajner på et skibsfartøj.

Troede de.

For virkeligheden skulle vise sig at være en helt anden, meget mere sammenlignelig med slaveagtige forhold. Det er også, hvad en 55-årig skibsreder fra Thyborøn er tiltalt for.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge Lemvig Folkebladet, der er besiddelse af anklageskriftet, arbejdede de to afrikanere til så ringe en løn, at anklagemyndigheden kræver fængselsstraf, bøde, erstatning til de to afrikanere, samt konfiskation af det pågældende fartøj, som rederen og hans virksomhed ejer.

Ydermere inddrog rederen de to afrikaneres pas, og da arbejdstilladelsen bortfaldt 3. april 2017, har de to mænd derfor opholdt sig ulovligt i landet. Rederen skulle ifølge anklageskriftet have sagt til sine arbejdere, at hvis de kontaktede myndighederne, ville det føre til problemer.

De to afrikanere skal ifølge anklageskriftet have hver en erstatning på 40.562 euro - hvilket svarer til omkring 300.000 kroner

Ifølge anklageskriftet er skibsrederen blandt andet tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 262 a, stk. 1, der omhandler menneskehandel, med henvisning til, at de pågældende blev udnyttet ved tvangsarbejde eller slaverilignende forhold i en periode fra februar 2017 til 26. maj 2020.

Sagen vil blive behandlet ved Retten i Holstebro 21. og 31. august 2020.