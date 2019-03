Tiltale: Dansk pensionist voldtog børn under ferier i Indien og Sri Lanka

Under ferierejser til Indien og Sri Lanka har en 69-årig pensionist fra Amager mod betaling begået voldtægter og andre grove seksuelle overgreb på mindst 11 mindre-årige drenge.

De seksuelle overgreb, der også skal være begået mod en række uidentificerede børn, har fundet sted gennem 22 år fra 1996 til 2018.

Det mener Københavns politi, der har rejst tiltale mod den 69-årige for de seksuelle overgreb, som han i en række tilfælde har fotograferet og videofilmet. Optagelserne er, ifølge tiltalen, blevet delt med andre pædofile på internettet.

Han nægter sig skyldig.

Retssagen starter torsdag ved Københavns Byret, hvor anklagemyndigheden tager forbehold for at kræve den 69-årige idømt forvaring på ubestemt tid. Han har siddet varetægtsfængslet siden 13. maj sidste år, hvor han blev anholdt, da han kom hjem fra sin seneste ferie til Indien.

Han blev varetægtsfængslet for såkaldt dobbelt-lukkede døre af hensyn til den internationale efterforskning, hvor politiet blandt andet har arbejdet på at identificere de misbrugte børn. Ifølge anklageskriftet er det kun en i dag 20-årig mand, der med sikkerhed er identificeret.

Sagen er rejst som nævningesag, fordi anklagemyndigheden kræver mere end fire års fængsel eller forvaring, men den 69-årige har selv fravalgt nævninger, så den tre dage lange retssag skal afgøres af en dommer og to domsmænd.

Delte børneporno på tre sites

Det var det internationale politi-samarbejdes overvågning af pædofile på internettet, der satte Københavns politi på sporet af den 69-årige, der, ifølge tiltalen, delte børneporno på tre internet-sider imgsru.ru, GigaTribe og Skype. Tippet kom fra politiet i Canada, og Københavns politi sporede de ulovlige billeder til den 69-åriges IP-adresse.

Hans bopæl blev ransaget, og her fandt politiet på hans computer og harddiske 8348 fotos med børneporno og 1540 film, som var delt med brugere på de tre sites. På billederne blev anvendt genstande til det seksuelle misbrug, som også blev fundet i den 69-åriges hjem.

Politiet har kortlagt den 69-åriges rejseaktivitet, og han har været på talrige ferier i Sri Lanka og Indien. Overgrebene er begået flere steder, blandt andet på et hotel i byen Chennai i Tamil Nadu i det sydlige Indien.

Ifølge tiltalen begik den 69-årige sexovergreb mod børn under 12 - som altid betegnes som voldtægt - og mod børn under 15 år. Han instruerede også børnene i at have sex med hinanden, mens han fotograferede og filmede dem.

I retten kræver politiet, at den 69-årige foruden en langvarig fængselsstraf bliver idømt besøgsforbud og internetforbud, så han hverken må have fysisk kontakt med børn eller kontakte dem via internettet.

Dommen i sagen ventes om to uger.