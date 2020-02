Tiltale: Dømt kniv-morder stak ild til sin celle

To brande i Nyborg Fængsel. Den tiltalte har tidligere brændt sin celle af i Helsingør Arrest

En irakisk drabsmand, der afsoner 12 års fængsel i Nyborg Fængsel, har ifølge en ny tiltale to gange stukket ild på sin celle i fængslet. Derfor stilles den 37-årige i næste uge for Retten i Svendborg tiltalt for forsætlig brandstiftelse.

Han er i forvejen udvist af Danmark for bestandigt, men anklagemyndigheden kræver alligevel en ny dom til udvisning foruden en ekstra fængselsstraf.

Brandstiftelserne skete med 15 dages mellemrum i juni 2018. Brandene blev hurtigt opdaget og slukket. Ved den første skete der skader for 4800 kr., mens skaderne for den anden brand ikke er gjort op.

En 47-årig somalier blev fundet dræbt af knivstik i sit værelse i Center Sandholm 2. oktober 2016. Han havde ligget død i mere end en uge, før liget blev fundet. Drabet, der blev begået med en filetkniv på 15,5 centimeter, var meget voldsomt.

Obduktionen viste 20 knivstik, 17 snit og tre kombinerede stik og snitlæsioner. Somalieren døde af forblødning. Knivstikkene sad i mandens bryst og ryg.

Fældet af dna

Irakeren var forsvundet fra Sandholm og efterforskningen viste, at hverken han eller offeret havde brugt deres nøglekort til centeret efter 23. september ved 05-tiden om morgenen. Drabet skete i en bygning, hvor de begge havde værelser.

Irakeren blev efterlyst og fire uger senere blev han anholdt i Holland og senere udleveret til Danmark. Udleveringen trak ud, fordi han strittede imod og også først skulle afsone en dom i Holland.

Han nægtede sig skyldig i drabet, men hans dna blev fundet på offerets ansigt og flere steder på dræbtes værelse, blandt andet på en væg, en plastpose og den indvendige side af døren. Offerets dna var også på irakerens sko, da han blev anholdt i Holland.

Mens irakeren sad varetægtsfængslet i Helsingør Arrest stak han ild til madrassen i sin celle, der blev skadet for 37.000 kr.