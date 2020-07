Tiltale: 'Dr. Hebe' styrede netværk for børneporno

Næsten 160.000 billeder og tæt på 5000 filmsekvenser.

Et enormt lager af pornografisk materiale af børn under 18 år blev sidste efterår fundet hjemme hos en 47-årig mand fra Næstved.

Manden var ikke alene i besiddelse af de ulovlige billeder og videoer.

Han havde også gennem tre et halvt år været administrator for flere chatfora og hjemmesider med seksuelle overgreb på børn som omdrejningspunkt.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen mod den manden, som angiveligt har opereret på det mørke internet under aliasset 'Dr. Hebe'.

Han blev anholdt i november 2019. Dengang oplyste politiet, at manden var mistænkt for at være administrator i et internationalt forum med børneporno.

Det er Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der har efterforsket sagen sammen med Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center.

Ifølge anklageskriftet styrede den 47-årige mindst fire chatfora og flere hjemmesider fra begyndelsen af 2016 frem til oktober 2019.

Han skabte de tekniske rammer til udbredelse af børnepornografisk materiale, administrerede reglerne og kontrollerede brugernes opslag i de forskellige fora, står der i anklageskriftet.

Alt i alt medvirkede han til, at 'adskillige personer besad og på systematisk og organiseret vis' spredte børnepornografiske billeder og optagelser.

I et bestemt forum var manden 'superadministrator'. Han havde fuld kontrol over chatforummet og kunne angiveligt tildele brugerne særlige roller.

De lyssky aktiviteter fandt sted på det mørke internet via browseren Tor, hvor brugerne i vidt omfang kan skjule deres identitet.

På mandens adresse fandt politiet 159.956 ulovlige billeder og 4940 filmsekvenser med børn.

Børnepornografisk materiale opdeles i tre kategorier - 1, 2 og 3. Materiale i kategori 3 er 'fremstillinger af særligt grove seksuelle forhold'.

1409 billeder og 67 videoer hos manden faldt ind under denne kategori.