Tiltale: Escortpiger tjente millioner til rumænske bagmænd

Politiet har afsløret en rumænsk prostitutions-liga i Danmark, hvor en 37-årig rumæner og flere andre ukendte bagmænd formodes at have tjent millioner af kroner på kvindernes sex-arbejde.

Politiet skønner, at escort-bureauerne - der annoncerede på portalen escortguide.dk - omsatte for mindst 32.000 kr. om dagen.

Pengene gik, ifølge anklageskriftet i sagen, helt eller delvist til den 37-årige mand i Rumænien og flere ukendte medgerningsmænd.

Det var tre rumænske kvinder på på 33, 30 og 18 år, der ifølge tiltalen stod for den daglige drift af escort-bureauerne, der hørte hjemme på adresser i Brønshøj, Greve og Randers.

Kvinderne stod for markedsføring, telefoniske bestillinger fra kunderne og de sørgede for at sende kvinderne ud til kunderne med to chauffører, der tidligere er dømt for deres roller i escort-ringen.

De sørgede også for at instruere kvinderne i deres arbejde og håndterede pengene. De tre kvinder og den formodede bagmand er alle tiltalt for rufferi eller medvirken til rufferi, og de nægter sig skyldige.

Indehavere af selskaber

Ifølge cvr-registeret har de tre kvinder hver haft en enkeltmandvirksomhed fra 2018, der har haft kvindenavne efterfulgt af bogstaverne esc. Firmaerne holdt til på den samme adresse i Greve, hvor prostitutionen blev drevet fra.

De tiltalte blev anholdt af politiets taskforce Særlig Efterforskning Øst 17. juni sidste år. Ifølge tiltalen drev de escort-bureauerne fra midten af januar 2019 og frem tid anholdelsen.

Omsætningen har i perioden været cirka fem millioner kr.

Flere af de prostituerede kvinder er blevet afhørt i retten under efterforskningen. De fire tiltalte er nu alle på fri fod efter at have siddet varetægtsfængslet i en periode.

Politiet har overvåget escort-ringen med blandt andet aflytninger og observationer. Da politiet slog til blev der beslaglagt telefoner, computere, regnskaber og kontanter.

Retssagen starter 16. marts ved Retten i Roskilde, der har afsat 10 dage til sagen.