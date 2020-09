Tiltale: Falske betjente narrede gamle til at købe guldbarrer

Retten i Lyngby, Ekstra Bladet: Tre pensionister på 77, 78 og 95 blev narret af falske politifolk fra Bagmandspolitiet til at hæve deres opsparinger og købe guldbarrer for pengene, som de så efterfølgende skulle aflevere til 'politiet'.

En 77-årig mand købte guldbarrer for knapt 96.000 kr., som han efter aftale afleverede til en 'betjent' på Københavns Hovedbanegård 'under uret'.

En 78-årig kvinde blev narret til at oprette et Nem-Id, som hun gav 'politiet' adgang til, og svindlerne overførte 1.034.414 kr. fra hendes konto. Der blev købt guldbarrer og to Rolex-ure til 161.000 kr. for pengene. Guldbarrerne afleverede hun tre gange til 'politiet' på en bænk ved Svanemøllen Station.

En 95-årig kvinde blev narret af en betjent fra bagmandspolitiet, der hed Malte Jarl, til at sælge sine investeringsbeviser med tab for 442.000 kr. 'Malte Jarl' sendte en 'tekniker' fra politiet til hendes lejlighed, der hjalp hende med at overføre pengene.

Guldhandler fattede mistanke

Men da hun bestilte guld for pengene, fattede guldhandleren mistanke og tippede politiet, så købet blev forhindret.De formodede svindlere blev anholdt, da de holdt ved den 95-åriges lejlighed i en bil og ventede på at guldet skulle afleveres til den 95-årige.

I dag startede retssagen mod to af de formodede bedragere, 18 og 21 år, ved Retten i Lyngby.

De to er i fællesskab tiltalt for svindlen mod den 77-årige mand, mens den 21-årige alene er tiltalt for bedrageriet mod den 78-årige kvinde, og den 18-årige er tiltalt alene for forholdet med den 95-årige kvinde.

Fire unge er tidligere dømt i sagen i tilståelsessager, men de to sidste tiltalte kan ikke erkende sig skyldige, og derfor kører deres sager ved en domsmandssag.

Den 18-årige nægter sig skyldig, og forklarer, at han blot var med i bilen og ikke rigtigt opfattede, hvad der foregik. Han havde blot fået besked på fra en af de tidligere dømte, at han skulle sidde og holde øje med opgangen.

Den 21-årige erkender en vis medvirken til svindlen ved at han var chauffør.

Men den 18-årige sad og ventede foran den 95-åriges opgang med flere af de tidligere dømte, søgte han på guldpriser på sin mobil.

- Hvorfor søger du på guldpriser, når de ikke aner, hvorfor I er der?, sprugte anklager Christina Grue.

- Det var GS (en af de tidligere dømte, red.), det gerne ville investere i noget guld. Så jeg var nysgerrig efter, hvad det kostede, forklarede den 18-årige gymnasieelev.

Se også: 95-årige Olga narret af falske betjente

- Vi havde ingen intentioner om at gøre noget ulovligt. Jeg fik en dårlig fornemmelse. Hvis jeg vidste, hvad der foregik, var jeg stået af med det samme, forklarede den 18-årige, der sammen med de tidligere dømte blev anholdt, da de forsøgte at køre væk fra den 95-åriges opgang.

Den 21-årige tiltalte forklarede i retten, at han blev bedt om at gøre en ven en tjeneste og at han ville få penge for det ved at køre dem fra A til B. - Jeg vidste godt, at der skulle foregå et eller andet ulovligt, men ikke hvad. Det var noget med at snyde nogen, sagde den 21-årige i retten.

To gange fik han penge for at agere chauffør. Første gang fik han 15.000 kr., da de unge havde hentet posen med guldbarrer på Hovedbanegården. Anden gang fik han 10.000 kr., da de hentede guldet fra den 78-årige kvinde.

- Jeg vidste, der var guld i posen, men ikke hvor meget, forklarede den 21-årige.

Navnene på de ’nemme’ ofre blev via en ansat i et firma, der bragte mad ud til pensionisterne. Det er kommet frem under tidligere retsmøder.

Tidligere er to 18-årige idømt seks måneders fængsel for medvirken i et svindelforhold, men kun 60 dage skulle afsones, mens en tredje 18-årig, der blev dømt for to svindel-forhold, fik otte måneders fængsel, hvor igen kun 60 dage skulle afsones.

Se også: Falske politifolk narrede et livs opsparing fra tre pensionister

Alle blev også idømt 100 timers samfundstjeneste, dømt til at betale store erstatninger til ofrene.

De tre 18-årige gymnasieelever blev dengang af dommer Ulrik Finn Jørgensens betegnet som ’nyttige idioter' for bagmændene.

I april sidste år blev en af hovedmændene, 22, der var med til at orkestrere alle tre svindelnumre, idømt et år og to måneders fængsel, men kun de to måneder skulle afsones, resten blev gjort betinget.

De tre gamle ofre skal afhøres som vidner under retssagen, der varer tre eller fire dage.

Se også: Snød velhavende kvinder: Købte guldbarrer til falske politifolk

Se også: Ældre snydes på stribe: - Usselt og nederdrægtigt

Se også: Kirsten snydt af falsk bedemand