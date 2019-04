Tiltale: Far fik sønner til at holde datter ved voldtægt

Endnu en gang skal en retssal genlyde af beretninger om seksuelle overgreb og mishandling af børn.

Det sker, når forholdene i en vestsjællandsk familie fra tirsdag endevendes under en straffesag i Retten i Næstved.

Faren anklages for jævnligt at have beordret sine to sønner til at indfange to døtre, så han kunne give dem knytnæveslag og lussinger. Dette skete "mange gange", hævdes det i anklageskriftet.

Nævninger og dommere skal desuden tage stilling til, om der er beviser for, at faren også i flere tilfælde voldtog sine to døtre. En gang skal han have beordret sønnerne til at fastholde den ene datter under overgrebet, påstås det.

Den ene datter var i alderen fra seks til ni år, da de seksuelle overgreb fandt sted, mens den anden pige gennem fem år, til hun var fyldt 11 år, var offer for hans overgreb, hævder Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Familien har blandt andet boet ved Korsør. Faren, der nu er 42 år, har siddet varetægtsfængslet siden sidste sommer. Han nægter sig skyldig.

Såvel sønner som døtre blev mishandlet, mener anklagemyndigheden. Blandt andet blev de sparket og slået og i flere gange skubbet ned ad trapperne fra 1. sal.

Tidligere i år skrev det regionale medie Sjællandske, at politiet fik anmeldelse om forholdene i familien, da hustruen og børnenes mor sidste sommer besluttede at gå til politiet.

Forinden havde han angiveligt taget kvælertag på hende. Mens de fire børn var tilskuere, skal han have sagt "se her børn, det er jeres mors sidste tid", hævdes det.

Her kan man desuden læse, at også kvinden er tiltalt for at have mishandlet de fire børn. I øvrigt skal hun flere gange have slået sin mand, blandt andet med en grydeske.

Endelig hævder anklagemyndigheden, at hun har forsøgt at få manden dømt for mere, end han vitterligt har gjort. Hun skal have forsøgt at få sønnerne til under videoafhøringer at sige, at manden også havde begået seksuelle overgreb mod dem, påstås det.

Sagen er planlagt til at strække sig over seks retsmøder. Dommen ventes sidst i maj.