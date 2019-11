Tiltale: Fransk embedsmand bedøvede og krænkede 200 kvinder seksuelt

Over 200 kvinder er blevet krænket af en højtstående fransk embedsmænd.

Det mener den franske anklagemyndighed, som vurderer, at lovovertrædelserne er fundet sted mellem 2009 og 2018.

Embedsmanden er tiltalt for at have befølt kvinder, bedøvet dem med narko og at have taget billeder af deres ben uden deres vidende, skriver BBC.

En kop te og en gåtur

En fransk avis kaldet Libération har været i kontakt med fem kvinder, som mener at være blevet krænket. De fortæller, at de under en jobsamtale fik tilbudt te eller kaffe og derefter blev inviteret på gåture i Paris.

Ifølge politiet blev der puttet et middel i drikkevarerne, som gør, at man skal urinere kort tid efter.

Når nødtørften meldte sig, tog embedsmanden dem med til Seinens flodbred og fortalte dem, at han ville dække for dem, imens de tissede.

- Jeg tissede på gulvet - næsten på hans fødder. Jeg blev ydmyget og skammede mig, siger en af kvinderne.

Ifølge Libération havde embedsmanden sat alle hændelserne ind i et excelark, hvor han kunne holde styr på det.

Taget på fersk gerning

Sagen er kommet for dagens lys, efter en af de over 200 kvinder opdagede, at embedsmanden tog billeder af hendes ben under bordet.

Hun meldte ham til hans overordnede, hvorfor ministeriet meldte embedsmanden til politiet.

Den franske kulturminister Franck Reister har udtalt til radioen Europe 1, at han blev overrasket over 'den sindssyge sag om en pervers mand'.

Der er dog to kvinder, som optræder i avisen Libération, som fortæller, at de havde indberettet embedsmanden til hans overordnede, uden at der skete noget.