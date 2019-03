Tiltale: Her misbrugte dansker små børn

Iklædt sandaler, løse cowboybukser, en læderjakke og et halstørklæde med tegnefilmsfiguren Nuser blev en 69-årig mand torsdag ført ind i Københavns Byret.

Her sidder han tiltalt for at have forgrebet sig på mindst ni mindreårige drenge. Det er ifølge politiet sket ved voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje. Derudover har han ifølge anklagerne optaget og taget billeder af drengene og delt disse med ligesindede på nettet. På nogle af billederne optræder manden selv.

Drengene kommer alle fra enten Sri Lanka eller Indien, hvor overgrebene skal have fundet sted.

Gulddildo

Manden blev pågrebet af dansk politi, da de i 2017 fik et tip fra canadiske myndigheder. Her havde man opfanget, at der på flere billeder stod 'by (lavet af, red.) tiltaltes navn'.

Det fik Rigspolitiet på sporet af manden, der blev anholdt i Københavns Lufthavn, efter at han netop havde været et smut i Indien sidste år. I bagagen lå en gulddildo.

– Det lyder åndssvagt, når jeg siger det. Men jeg bruger den til løsne op i anklen, sagde den dårligt gående pensionist, der også lider af gigt.

På tiltaltes adresse blev der efterfølgende fundet 1540 pornografiske film samt 8348 billeder pornografiske billeder af børn. Her blev der blandt andet konfiskeret computer, harddisk, mobiltelefon samt endnu en gulddildo og en g-streng.

Foregik på værelset

Manden har siden 1996 rejst til Asien. I Indien boede han på Paradise Guest House i millionbyen Chennai, hvor han ifølge sin egen forklaring havde drengene med oppe på sit værelse. Det er her, flere af billederne og videoerne er optaget.

På gaden ved hotellet blev han venner med en familie, der ikke havde et sted at bo, fortalte han.

– Jeg var flere gange med på skolen, forklarede han i retten. Han købte tilmed cricket-tøj til skolens hold med sit eget navn på.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan ser en af værelserne ud inde i Paradise Guest Hotel, hvor manden boede. Foto: Privatfoto

Med tiden udviklede forholdet sig fra det venskabelige, til at flere drenge fra området fik lov til at gå i bad hos ham, hvorefter han tog billeder af dem i forskellige pornografiske situationer. Men han understreger, at alle drenge han var myndige, da han var sammen med dem seksuelt.

Andre tanker

Billeder og videoer blev delt på diverse afkroge på internettet. Noget, som han i retten torsdag indrømmede ikke var okay.

– Min seksualitet er væk. Jeg synes også, at det er lidt forkert, sagde han, mens han forsigtigt drejede på sin sølvkæde på højre håndled.

Retssagen fortsætter 12. marts. Anklageren vil have manden idømt en forvaringsdom, hvis det er muligt. Den 69-årige nægter sig skyldig.