Tiltale: Hyrede tæskehold for at smadre gravid kvinde

Seks kvinder og to brødre er tiltalt for at have overfaldet en ung, gravid kvinde i en skov.

Det skriver Lokalavisen Aarhus, der var til stede i retten i Aarhus.

Ifølge mediet ville gruppen true den unge kvinde til at få en abort, efter en af brødrene havde gjort hende gravid.

'Sprayede hende'

Den 26-årige bror er bosiddende i Aarhus-bydelen Brabrand, har arabisk baggrund og er gift. Han er tiltalt for at true den unge kvinde til at få fjernet sit cirka otte uger gamle foster.

Men det nægtede den unge kvinde, hvorfor den 26-årige fik nogle veninder til at overfalde den gravide. Overfaldet fandt sted en skov ved Skjoldhøjkollegiet i Brabrand, hvor den gravide kvinde blev lokket ud.

- Jeg løb hen og sprayede hende i ansigtet med en peberspray, hvorefter jeg slog hende flere gange i ansigtet med knyttet næve. Derefter gik en af de andre hen og boksede hende i maven, så hun mistede luften og krøb sammen, forklarede en af pigerne i retten ifølge Lokalavisen Aarhus.

Nægter sig skyldig

Fem ud af de otte tiltalte nægter sig skyldige heriblandt den 26-årige mand.

Det kom ikke frem på retssagens første dag, hvad der efterfølgende er sket med kvindens foster.

Anklageren går efter fængselsstraf til samtlige af de otte for særlig rå vold.