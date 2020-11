Tiltale i brutal drabssag: Dræbte to kvinder på halvanden time

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 40-årig mand husker ikke særlig meget af, hvad der foregik, da først hans 31-årige kæreste og siden hans 35-årige ekskæreste brutalt blev stukket ihjel med kniv tidligt om morgenen 15. november sidste år.

Det fortæller forsvarer Kristian Mølgaard til Ekstra Bladet forud for, at sagen på torsdag har sit retslige efterspil ved Retten i Næstved.

Her sidder den 40-årige tiltalt for først at have stukket sin 31-årige kæreste ihjel i det rækkehus i Ruds Vedby, hvor de begge boede med to fælles børn og med to børn, som den 31-årige havde fra et tidligere forhold.

Den 31-årige er halvsøster til DF-politikeren Morten Messerschmidt.

Ringede selv til politiet

Af anklageskriftet fremgår det, at drabet var særdeles brutalt. Kvinden blev stukket adskillige gange i både hals, brystkasse, arm og ryg, hvilket gav både indre og ydre forblødninger.

Knap halvanden time senere opsøgte den 40-årige ifølge anklageskriftet sin 35-årige ekskæreste på dennes bopæl i Kundby 27 kilometer væk. Hun blev dræbt på næsten samme måde og efterlader sig et fælles barn med den 31-årige.

Det var den 40-årige selv, der efter begge episoder ringede til politiet og fortalte, hvad der var sket. Han blev først anholdt, da han selv mødte op på politistationen i Holbæk klokken 6.07 - 20 minutter efter det sidste drab.

Erkender intet

I det efterfølgende grundlovsforhør nægtede manden sig skyldig i drab, men han erkendte vold med døden til følge. Den erkendelse agter han at trække tilbage, når han på torsdag for første gang siden grundlovsforhøret kommer til at sidde over for en dommer.

- Der foreligger nu hverken en erkendelse af det ene eller det andet, siger Kristian Mølgaard nu til Ekstra Bladet.

- Der er tale om en situation, hvor der er en meget begrænset erindring af, hvad der er foregået.

Klokken 5.47 blev den 35-årige ekskæreste dræbt i sit hjem i Kundby. En hilsen fra Kundby Gospelkor kunne senere på dagen ses ved adressen. Foto: Per Rasmussen

Som i alle andre drabssager er der udarbejdet en mentalerklæring for den 40-årige. Den har ikke givet anklagemyndigheden anledning til at gå efter andet end almindelig fængselsstraf, fortæller Susanne Bluhm, der er senioranklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Der vil være en påstand om almindelig straf til manden, siger hun.

Kræver frifindelse

Til gengæld vil Kristian Mølgaard kræve den 40-årige frifundet med henvisning til, at han husker så lidt.

- Det kræver altså en vis form for erindring, for at man kan tilstå noget, forklarer han.

Susanne Bluhm fortæller, at hun har indkaldt fem-seks vidner til sagen. Der er ikke nogen egentlige vidner til selve drabene, selv om det tidligere har været fremme, at de fire børn i Ruds Vedby var hjemme under det første overfald.

Vidnerne er to betjente, der var de første på gerningsstederne. Desuden vil en genbo til det første offer vidne. Desuden er det planen, at flere familiemedlemmer også skal afgive vidneforklaring.

Den 40-årige havde to fælles børn med Line Messerschmidt og et barn med den 35-årige ekskæreste, hos hvem boligforeningen flagede på halv, da nyheden om drabet blev kendt. Foto: Per Rasmussen

Fravælger nævninger

Den 40-årige har måske lidt usædvanligt valgt, at sagen skal afvikles foran en almindelig domsmandsret med en dommer og to lægdommere og ikke foran et nævningeting. Det får en tiltalt altid mulighed for at fravælge, men det sker ikke så ofte.

- Det skyldes, at han føler et stærkt ubehag ved sagen og har et ønske om et mindre setup, forklarer Kristian Mølgaard.

Det forventes, at der falder dom i sagen 23. november.

Messerschmidts søster er det ene offer

Det første offer i sagen om dobbeltdrabet er 31-årige Line Messerschmidt, der er halvsøster til DF-politikeren Morten Messerschmidt. Det kom frem kort efter drabene.

Morten Messerschmidt ønskede ikke selv at tale med Ekstra Bladet dengang. Men både på Facebook, i Kristeligt Dagblad og også fra Folketingets talerstol valgte Morten Messerschmidt at omtale det skete.

- Min første tanke var: 'Er børnene o.k.?' Line har fire børn, og de var der, mens det skete. Resten af den dag handlede om Lines børn, og det var først ud på natten, at chokket over hendes død for alvor fæstnede sig i mig, for der var en masse praktiske forhold om børnene, som tog opmærksomheden,' sagde han til Kristeligt Dagblad.

Morten Messerschmidt blev for et år siden ramt af en personlig tragedie, da han mistede sin halvsøster, som blev fundet knivdræbt i sit hjem. Foto: Tariq Mikkel Khan

Omtalte drab i Folketinget

En uges tid efter drabet var Messerschimdt tilbage på Christiansborg. Her gav folketingets formand DF-profilen lov til at sætte et par ord på søsterens død fra talerstolen.

- Jeg har fået tilladelse fra formanden til at sige en varm tak for alle de hilsner, tanker og blomster, der i den seneste tid er strømmet til min familie.

- Det har betydet uendeligt meget for hele familien og viser, at der ud over de politiske uenigheder også her på Christiansborg findes et grundlæggende kammeratskab og en medmenneskelighed, selv når det umenneskelige viser sit ansigt.

- Det har varmet og rørt os. Og derfor vil jeg gerne på min families vegne sige en dybfølt tak til alle, der har vist os venlighed, sagde han.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Morten Messerschmidt i anledning af denne artikels tilbliven. Messerschmidt er ikke vendt tilbage efter Ekstra Bladets henvendelse.