Tiltale: Knuste tre-årig til døde med elektrisk bilsæde

En kun tre-årig dreng skreg om hjælp til sin mor, da moderens kæreste med vilje knuste ham med et elektrisk bilsæde, fordi han larmede for meget omme på bagsædet, hvor han sad mellem sin mors fødder på gulvet i bilen.

Sådan lyder i hvert fald tiltalen mod den 23-årige mor Adrian Hoare og hendes 25-årige kæreste Stephen Waterson, der også begge er tiltalt for at lyve.

I de første politi-afhøringer i forbindelse med sagen påstod de nemlig begge, at den lille tre-årige Alfie døde i forbindelse med, at de havde taget en taxi.

Det skriver flere medier heriblandt BBC, Independent og The Mirror

Senere er det ved hjælp af overvågningskameraer fastslået, at den lille Alfie døde, mens han sad i en Audi med sin mor og moderens kæreste, samt to andre voksne, bilens fører Marcus Lamb og hans kæreste Emilie Williams, der også sad på bagsædet.

De to sidstnævnte bliver ført som vidner i retssagen, der netop nu løber af stabelen i 'Old Bailey' i London.

De fire voksne og den lille dreng havde været på en shopping-tur, da lille Alfie på vej hjem i bilen angiveligt blev lidt for højrøstet med skrig og skrål. Det blev den 23-årige mors kæreste Stephen Waterson ganske irriteret over.

(artiklen fortsætter under billedet)

Den 23-årige mor Adrian Hoare ses her med sin søn Alfie. (Foto: Privatfoto)

I retten kom det frem, at 25-årige Stephen Waterson derfor havde trykket på knappen, der førte det elektriske bilsæde tilbage mod bagsædet, hvor den lille dreng sad på bilens gulv. Den lille Alfie blev derfor kraftigt klemt af bilsædet og havde svært ved at trække vejret.

Bilens fører Marcus Lamb fortalte i retten, at han først havde hørt den 23-årige mor slå sin søn Alfie, før kæresten rykkede bilsædet tilbage. Stephen Waterson rykkede oven i købet bilsædet endnu længere tilbage, selv om han blev bedt om at rykke bilsædet frem igen, fordi det var helt tydeligt, at Alfie kæmpede med at trække vejret.

Ifølge anklageren lod Stephen Waterson bilsædet være helt tilbage under resten af turen, selv om der pludselig ikke kom en eneste lyd fra Alfie.

Da de fire voksne kom frem til deres bestemmelsessted i Croydon i det sydlige London, blev den livløse Alfie båret ud af bilen, før der blev tilkaldt en ambulance, der kørte ham til hospitalet. Alfie blev lagt i respirator, men døde få dage efter på hospitalet.

Den 23-årige mor Adrian Hoare nægter sig skyldig i manddrab og børnemishandling. Kæresten Stephen Waterson nægter sig også skyldig i manddrab.