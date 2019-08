Tiltale: Kvinde blev holdt fanget og voldtaget i 61 dage

I årevis blev en kvinde på Sjælland ifølge anklagemyndigheden udsat for grove seksuelle overgreb fra en i dag 39-årig mand. Det hele kulminerede med, at han holdt hende fanget i to måneder, mens han dagligt voldtog hende, lyder det i anklageskriftet.

Manden har siddet fængslet i sagen siden januar og nægter sig skyldig i de uhyrlige anklager. Men Advokaturen for Personfarlig Kriminalitet ved Københavns Politi har nu rejst tiltale mod manden og vurderer dermed, at beviserne i sagen rækker til at få ham dømt.

Ifølge anklageskriftet udsatte manden flere gange kvinden for voldtægter i årene 2010 til 2015. Det foregik i Kirke Saaby i Midtsjælland. I et tilfælde skal manden have trukket et dynebetræk over kvindens hoved, så hun havde svært ved at få vejret.

Anklageskriftet beskriver desuden, hvordan manden angiveligt skulle have holdt kvinden fangen i en lejlighed på Vesterbro i København fra juledag 2017 og frem til 23. februar 2018 - altså 61 dage.

I perioden voldtog han hende ifølge anklageskriftet dagligt og truede hende til ikke at forlade lejligheden.

Anklagemyndigheden mener, at voldtægterne er så voldsomme, at retten skal tage en skærpende bestemmelse i brug. Den betyder, at strafferammen, der i voldtægtssager normalt er 8 års fængsel, hæves til 12 år.

Ikke alene voldtog manden sit offer igen og igen - han ydmygede hende også, lyder det i anklageskriftet.

Blandt andet skal han have tvunget kvinden til at leve som en hund. Det betød, at hun for eksempel skulle sove og spise på gulvet.

Han skal også have tvunget hende til at skrive under på, hvad der i anklageskriftet beskrives som en "slavekontrakt". Her skrev kvinden under på, at hun var den tiltaltes "lille slavetøs", og at hendes krop var hans "ejendel".

Kontrakten var gældende, indtil den tiltalte "føler han har fået, hvad han er lovet, eller ikke ønsker at have (kvinden, red.) som sin slavetøs længere", lyder det i anklageskriftet.

Derudover skal manden også have tvunget sit offer til at tage stoffet mdma.

Retssagen mod manden bliver indledt ved Københavns Byret til oktober. Der er afsat otte dage til sagen. Der ventes dom 16. december.