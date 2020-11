Tiltale: Kvinde psykisk ydmyget og voldtaget på køkkenbordet

- Du er en dårlig mor og en fiasko. Dine børn er kørt af sporet og skal fjernes.

Gennem 10 måneder blev en kvinde i Nykøbing Falster udsat for grov psykisk vold af sin kæreste, der også i årevis og mange gange voldtog hende på køkkenbordet, mens hun var i færd med at lave mad.

Det mener Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi, der har tiltalt den 41-årige mand for psykisk vold efter straffelovens § 243, der kan straffes med op til tre års fængsel, og for voldtægter.

Han nægter sig skyldig og stilles for Retten i Nykøbing Falster på torsdag.

Anklageskriftet beskriver, hvordan den 41-årige dansker angiveligt tog kontrol og styring over kæresten, som han hver anden uge var samlevende med.

Ifølge tiltalen blev hun udsat for groft nedværdigende og krænkende adfærd, hvor hun blev frataget sin selvbestemmelsesret og isoleret fra sin familie og nære omgangskreds.

Følte det var hendes egen skyld

Hun blev nedværdiget, hånet og manipuleret, så hendes selvværd blev skadet og hun følte, at det var hendes egen skyld.

Blandt andet omtalte manden sin kæreste som psykisk syg og skældte hende ud i timevis for 'fejl', hun havde begået. Han beskyldte hende for at lægge an på andre mænd og fratog kvinden kontakten med hendes forældre og den tidligere kæreste, der er far til hendes to drenge.

Han holdt hende i kort snor via sms og Messenger, når han ikke boede hos hende, og kontrollerede og gennemså hendes telefon, så han vidste, hvem hun talte med.

30. januar i år fik kvinden endelig nok og anmeldte den 41-årige til politiet. Hun fortalte blandt andet, at han gennem syv år fra 2013 mange gange havde voldtaget hende. Det skete, mens hun var i køkkenet for at lave mad, hvor han trak tøjet af hende og voldtog hende på køkkenbordet.

Men voldtægterne skete, ifølge anmeldelsen, også i soveværelset, hvor han brugte sin kropsvægt til at holde hende nede, holdt hendes hænder fast over hendes hoved og gennemførte samlejer, selvom hun ikke ville, ikke kunne få luft og det gjorde ondt.

Anklagemyndigheden har rejst sagen ved et nævningeting, så der kan idømmes mere end fire års fængsel, men den tiltalte har selv fravalgt nævninger i sagen. Der er også påstand om, at den 41-årige skal betale erstatning til kvinden.

Ikke mange domme

Der er endnu ikke mange domme for psykisk vold i Danmark efter at den nye bestemmelse blev indsat i straffeloven 1. april 2019.

Paragraf 243 lyder: 'Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.'