Tiltale: Lærer gav 13-årig elev håndjern på og voldtog hende i skov

En idrætslærer på en sjællandsk folkeskole gav en 13-årig elev håndjern på ryggen og halsbånd om halsen, før han voldtog hende i en skov, mens han trak i halsbåndet, så pigen fik svært ved at trække vejret.

Sådan lyder en af ni tiltaler for voldtægter og andre seksuelle overgreb mod den yngre idrætslærer, der mandag stilles for et nævningeting ved Retten i Næstved.

Over seks retsdage skal den omfattende tiltale mod læreren, der sidder varetægtsfængslet, belyses i retten. Han nægter sig skyldig.

Der er tale om en helt usædvanlig retssag, hvor pigen gennem et par år, da hun var 13 og 14 år gammel, blev udsat for det ene seksuelle overgreb fra læreren efter det andet.

Hun var tilsyneladende skrækslagen for idrætslæreren, der truede med at slå hendes familie ihjel.

Hun blev blandt andet udsat for 'adskillige' orale voldtægter i forbindelse med undervisningen i idræt. Det skete i et redskabsrum ved idrætshallen, i et skur ved fodboldbanen, i en gymnastiksal og i et klasselokale.

'Du skal gøre, hvad jeg beder dig om, ellers vil det gå ud over din familie,' sagde læreren, ifølge tiltalen, mens han holdt pigens arme fast på ryggen og klemte om hendes hals.

Hemmelig soldater-gruppe

På et tidspunkt truede han også pigen med, at han var tidligere soldat og med i en hemmelig gruppe af eks-soldater, og hvis gruppen fandt ud af, at han havde fortalt pigen om gruppen, så ville de slå hende og hendes familie ihjel.

Han truede også med selv at dræbe pigen og hendes familie, hvis hun fortalte, hvad der var sket mellem de to: 'Hvis jeg ikke selv kan gøre det, så får jeg nogen til det,' sagde læreren ifølge anklageskriftet.

De mange seksuelle overgreb skete i skoleårene 2017 og 2018. De omfatter ifølge tiltalen også blufærdighedskrænkelser, hvor pigen for eksempel blev taget med ind i et skur ved idrætshallen, hvor læreren låste døren, og gav pigen en kjole, som hun skulle tage på. Derefter udsatte han hende for befølinger.

I andre tilfælde opfordrede læreren pigen til at se pornofilm og sendte links til hende via Messenger.

Under et overgreb i en tunnel nær skolen sagde læreren, ifølge tiltalen, at pigen 'tændte ham så meget'.

Heller ikke i skolernes sommerferie kunne læreren lade pigen være. Han kaldte hende op på video på Messenger og onanerede foran sit webcam, siger anklageskriftet. Han opfordrede hende også mange gange via Messenger og Snapchat til at sende nøgenbilleder, men det afslog pigen.

Filmede voldtægt med mobil

Under en fuldbyrdet voldtægt i et skur ved skolen filmede han overgrebet med sin mobil og beordrede pigen til at ligge stille og ikke at spænde, siger anklageskriftet.

Voldtægten, hvor læreren gav den 13-årige håndjern og halsbånd på, skete 25. oktober 2018 i en skov nær pigens bopæl. Tiltalen siger, at han også klemte om hendes hals med begge hænder, så pigen fik slør for øjnene og røde mærker på halsen.

En anden elev blev, ifølge tiltalen, udsat for blufærdighedskrænkelse af sin lærer en enkelt gang 29. juni 2018 i et klasselokale på skolen, hvor læreren med begge hænder tog fat om pigens baller og klemte til.

Anklagemyndigheden nedlægger påstand om, at læreren frakendes retten til at beskæftige sig med børn og unge under 18 år, både som erhverv og i fritiden.