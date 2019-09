Tiltale: Mænd gemte våben og narko i villa i Skævinge

Betjente fandt en stor mænge skydevåben og kokain, da politiet tilbage i januar ransagede en villa i Skævinge i Nordsjælland. Nu har anklagemyndigheden rejst tiltale mod mændene, som nægter sig skyldige.

Sagen kommer for ved Retten i Hillerød i begyndelsen af november, oplyser anklager Rasmus von Stamm. Her vil anklagemyndigheden gå efter en lang fængselsstraf til de to mænd, som er henholdsvis 42 og 39 år.

Mændene er anklaget for at have været i besiddelse af 14 skydevåben, 12 pistoler og to revolvere.

Pistolerne var gaspistoler - altså pistoler, som ikke kan affyre rigtig ammunition. Men de var ombygget, at de alligevel kunne affyre rigtige kugler, står der i sagens anklageskrift.

Derudover fandt politiet 294 stykker ammunition af forskellig slags i villaen på Borupvej.

Anklagemyndigheden har nedlagt en påstand om, at de ulovlige våben og ammunitionen bliver konfiskeret. Det er normal procedure i den slags sager.

Men der er også en påstand om konfiskation af en række designermøbler fra den 42-årige. Det selv om sagen hverken drejer sig om tyveri, hæleri eller lignende.

Men ved ransagningen i januar fandt politiet også tre kilo kokain. Det er mændene også anklaget for. Og hvor der er narko, er der ofte også sorte penge.

Rasmus von Stamm fortæller, at anklagemyndigheden er af den opfattelse, at møblerne netop er erhvervet for penge, som stammer fra kriminalitet.

- Det hænger i hvert fald ikke umiddelbart sammen med de indtægter, som den tiltalte har haft, siger Rasmus von Stamm.

Det er blandt andet et eksemplar af designeren Hans J. Wegners stol "Wing Chair" i sort læder og to stole af typen "Svanen" samt et eksemplar af "Ægget", begge formgivet af Arne Jacobsen, som anklagemyndigheden vil have konfiskeret.

Derudover bør en række andre stole, skamler, et Piet Hein ellipsebord og flere forskellige PH-lamper også konfiskeres.

Sagen bliver indledt 4. november og kører over seks dage. Der ventes dom den 9. december.

Anklagemyndigheden har rejst sagen som en nævningesag. Det betyder, at påstanden vil være en fængselsstraf på mindst fire år.