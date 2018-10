Tiltale mod Bendtner: Sparkede chauffør da han lå ned

I følge anklageskriftet gik det hedt for sig, da Nicklas Bendtner og en taxachauffør kom i klammeri natten til 9. september i det indre København.

Ekstra Bladet har søgt aktindsigt i anklageskriftet, hvor både Bendtner og chaufføren er tiltalt.

Anklageskriftet inkluderer to forhold, hvor forhold A retter sig mod chaufføren.

Han er tiltalt efter den milde voldsparagraf, hvor han - fordi han ikke havde modtaget betaling for taxaturen - ifølge anklageskriftet kastede en ukendt genstand mod Bendtner og dennes kæreste.

Anklageskriftets forhold B retter sig mod Nicklas Bendtner, der er tiltalt for i tidsrummet efter, at chaufføren havde kastet den ukendte genstand, for at have tildelt chaufføren et knytnæveslag i ansigtet.

Dette gjorde at chaufføren faldt om på gaden. Anklageskriftet beskriver derefter, hvordan Bendtner efterfølgende sparkede chaufføren i hovedet, mens denne lå ned.

Her fik han buler og rifter, og skulle opereres for et kæbebrud.

