Tiltale mod stærkt religiøs mand: Voldtaget kone blev overvåget

En stærkt religiøs 39-årig mand holdt sin hustru i et jerngreb af fysisk og psykisk vold og voldtægter i parrets lejlighed i Herlev, hvor han tvang hende til at isolere sig fra familie og venner, læse bibelen og overvågede hende med video-kameraer.

Sådan lyder tiltalen mod den 39-årige, som tirsdag skulle være stillet for Retten i Glostrup. Men den fem dage lange retssag er nu udsat på ubestemt tid grundet coronasituationen, og den 39-årige er fortsat varetægtsfængslet. Han nægter sig skyldig.

Parret mødte hinanden i foråret 2019, blev kærester og gift, og de forsøgte at få et barn. Men i oktober sidste år flygtede kvinden fra hjemmet og opsøgte et krisecenter. Hun fortalte, at hun var blevet mishandlet og voldtaget gennem et halvt års tid. Politiet blev inddraget og manden fængslet.

’Du er en synder’

Den 39-årige, der er dansk statsborger af indisk herkomst, er nu tiltalt for voldtægt under særligt skærpende omstændigheder, vold ved mishandling og psykisk vold. Anklagemyndigheden nedlægger påstand om en straf på mere end fire års fængsel.

Ifølge tiltalen begik manden adskillige gange voldtægter mod hustruen, hvor han slog hende med flad og knyttet hånd i ansigtet, tog kvælergreb, rev hende i håret og gennem psykisk vold tvang hende til at underkaste sig.

Kvinden blev også udsat for vold med karakter af mishandling med slag, kvælergreb og hun blev revet i håret og spyttet i ansigtet. ’Du er en synder og luder, der fortjener at dø i det mørkeste helvede, hvis du ikke angrer,’ lød en af hans trusler, ifølge tiltalen.

Overvåget med kameraer

Han tvang hende til sex for at ’sone fortiden’. Han ejede hende, og hun skulle gøre, hvad han sagde: ’Du er min personlige luder og en klam so.’

Ifølge tiltalen truede manden også med at skyde hustruen og deres kommende barn, og den psykiske vold omfattede også, at hun skulle isolere sig helt fra familie og venner, skifte navn og telefonnummer.

Han krævede, ifølge tiltalen, at hun læste bibelen og fortalte ham om sit liv i detaljer, før de mødtes.

Hun fik forbud mod sociale medier, og hun måtte ikke forlade lejligheden eller kommunikere med andre uden hans tilladelse.

Derfor opsatte den 39-årige overvågningskameraer i lejligheden, så han kunne observere hende, og han havde kontrol over hendes mobil, så han kunne overvåge, hvor hun var, og hvem hun kommunikerede med.

Den psykiske vold omfattede, ifølge tiltalen, også, at kvinden skulle hade sig selv så meget, at hun ønskede at dø. 'Hvis jeg havde et liv som dig, ville jeg have begået selvmord,' lød et af hans udsagn, ifølge anklageskriftet.

Den 39-årige har været mentalundersøgt, men han er ikke psykisk syg, og han er egnet til almindelig fængselsstraf.

Sagen var rejst ved et nævningeting, men den tiltalte har selv fravalgt nævninger, så sagen bliver afgjort af en domsmandsret med en dommer og to domsmænd.