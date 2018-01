Tiltale: Mor lod sin lille datter voldtage

En 49-årig mor og hendes 40-årige mand er tiltalt i en uhyggelig sag om voldtægter mod kvindens biologiske datter, som ifølge tiltalen kun var tre år gammel, da hun blev udsat for de første seksuelle overgreb.

Retssagen starter mandag ved retten i Næstved som en nævningesag, hvor anklagemyndigheden kræver de tiltalte straffet med over fire års fængsel.

Parret sidder varetægtsfængslet, og de nægter sig skyldige.

Ifølge tiltalen blev pigen, som i dag er 12 år gammel, udsat for voldtægter og andre seksuelle overgreb gennem seks år fra 2008 til 2014, da pigen var mellem tre og ni år gammel.

Stedfaderen havde flere gange om ugen samleje med steddatteren, og det skete ifølge tiltalen i forening og efter fælles forståelse med hendes mor.

Mor tiltalt for incest

Den 49-årige kvinde begik ifølge tiltalen også selv seksuelle overgreb mod datteren, blandt andet med en dildo.

Parret er tiltalt for voldtægt og andet seksuelt forhold med et barn under 12 år og for blufærdighedskrænkelse. Moderen er endvidere tiltalt for incest med sin datter. Strafferammen er op til 12 år fængsel.

Voldtægterne skete på familiens to adresser i Næstved.

Den 49-årige mor er også tiltalt for blufærdighedskrænkelse overfor sin i dag syv årige søn, idet hun flere gange onanerede i overværelse af sønnen.

Under retssagen kræver anklagemyndigheden også, at parret idømmes 'boligforbud', så børn under 18 år ikke må tage ophold hos parret.