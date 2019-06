Tiltale: Offer udsat for uhyggelig tortur i ni timer

To mænd er tiltalt for at trænge ind i en lejlighed i Odense og mishandle en mand gennem ni timer med blandt andet forskellige køkkenknive.

Det skriver Fyens Stiftstidende, som har fået aktindsigt i anklageskriftet mod de to mænd.

Ifølge politiet troppede de to gerningsmænd 19. december op hos en mand, der skyldte dem mellem 10.000 og 15.000 kroner, bevæbnet med softguns en økse, en grensaks, to ledninger og ni forskellige køkkenknive.

De to mænd på henholdsvis 39 og 40 år skal fredag for retten, hvor de er tiltalt for at have bundet manden fast til en stol med ledninger og udsat ham for en mishandling, der strakte sig fra omkring 6.30 til 16.

Herefter fik offeret både et dybt snitsår fra mundvigen til øret på venstre kind og cirka 20 centimeter lange snitsår på begge lår, ligesom han både fik knytnæveslag i ansigtet og flere slag i hovedet med den flade side af en økse. Derudover blev offeret snittet og stukket med kniv på højre skulder og underarm, ligesom mændene skal have brugt den medbragte kniv eller en grensaks til at skære ham i øverste del af højre øre.

Mændene tvang herefter manden til at skrive en afskeds-sms til sin mor.

En fjerde person, der var til stede i lejligheden, blev truet med samme behandling, hvis han sladrede til andre, skriver Fyens Stiftstidende.

Inden mændene forlod lejligheden igen tvang de angiveligt offeret til at udlevere sit hævekort og dertilhørende pinkode. Herefter forsøgte de at optage et lån på 80.000 kroner, som de mente gælden nu var vokset til, men dette blev dog afvist.