Tiltale: Plejefar voldtog pige næsten dagligt

En 63-årig mand er blevet tiltalt for seksuelle overgreb på en otteårig pige, som han var plejefar for

En otteårig pige fik kraftige lussinger og blev voldtaget og seksuelt misbrugt næsten dagligt, og gerningsmanden var pigens egen plejefar.

Det fremgår af et anklageskrift i en sag mod en 63-årig mand fra Fyn, der på onsdag sidder på anklagebænken ved Retten i Næstved.

Offeret i sagen er en i dag 20-årig kvinde. Hun boede på et tidspunkt hos en plejefamilie i Skælskør. Det var her, at den 63-årige på tidspunktet for de påståede overgreb var plejefar.

Af anklageskriftet frermgår det, at pigen blev udsat for samleje og andet seksuelt forhold end samleje i perioden mellem 1. januar 2006 og 13. februar 2007. På det tidspunkt var pigen bare otte-ni år.

Plejefaderen skulle næsten dagligt være kommet ind på pigens værelse, hvor han beordrede hende til at tage tøjet af, hvorefter han begik sine overgreb.

Af anklageskriftet fremgår det, at overgrebene blev mere og mere ekstreme, indtil de til sidst mundede ud i egentlig voldtægt af pigen.

Ud over de seksuelle overgreb på pigen er manden tiltalt for mishandling. Det er politiets opfattelse, at han i samme periode gav pigen kraftige lussinger i ansigtet og slag på kroppen.

Et af de store spørgsmål, der formentlig vil blive berørt under retssagen, er, hvorfor pigen tilsyneladende ikke har fortalt om de mange overgreb til nogen. Først i 2017 blev politiet involveret i sagen.

Men en af årsagerne er formentlig, at manden kan have truet pigen til tavshed. Manden er også tiltalt for trusler, idet han flere gange skal have sagt til pigen, at hun ville blive slået ihjel, hvis hun fortalte om det skete.

Der er afsat to retsdage til sagen, der begynder 2. oktober.