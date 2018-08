Tiltale: Sådan blev gigantisk mængde narko smuglet til Danmark

Politiet gjorde store øjne, da de reagerede på et tip og endte med at ransage forskellige steder i København og omegn.

For da det samlede resultat blev gjort op, og efterforskningen var slut, kunne anklagemyndigheden rejse tiltale mod en 43-årig mand for at have indsmuglet ikke under 13,8 tons hash og 1,3 tons amfetamin til Danmark.

Sagen hedder 'Lucky Punch'

- Vi kalder jo vores sager alle mulige ting. Den her hedder 'Lucky Punch', for der var virkelig tale om et 'punch', siger politikommissær Steffen Th. Steffensen, Københavns Politi til Ekstra Bladet og tilføjer, at han aldrig har haft kendskab til en sag af den her kaliber.

Politiet vil ikke komme nærmere ind på tippet, som satte sagen i gang, men i 2017 førte det politiet frem til flere adresser, blandt andet nogle lagerhoteller, hvor politiet kunne beslaglægge 365 kilo amfetamin og 2,4 tons hash.

Det er altså ikke al narkoen, der indgår i sagen, som det er lykkedes politiet at finde frem til.

Anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået akindsigt i, er derimod særdeles omfattende.

Fordelt i ruller

Af det fremgår blandt andet, at manden er tiltalt for i perioden fra den 20. februar 2015 til den 21. juni 2017 i forening og efter forudgående aftale med flere uidentificerede medgerningsmænd med henblik på videreoverdragelse at have indsmuglet de store mængder hash og amfetamin.

Smuglermetoden er beskrevet i anklageskriftet og her kan man læse, at det er politiets opfattelse, at narkoen var fordelt og skjult i 3298 plasticruller i seks containere.

Containerne var afsendt fra Libanon, fremgår det af anklageskriftet, og blev modtaget i København på to forskellige adresser.

Anklageskriftet nævner seks specifikke datoer, hvor containerne ankom med plasticrullerne. Sidste levering var i følge tiltalen den 21. juni 2017. Her ankom 708 kilo hash og 374.000 piller indeholdende i alt 63,5 kilo amfetamin fordelt i 169 plasticruller i en container.

Efter modtagelsen videreoverdrog den nu 43-årige mand i følge tiltalen de enorme mængder hash og piller til et større antal ukendte personer, og narkoen blev distribueret videre til blandt andet Tyskland og Østrig.

Sagen, som blev efterforsket i et samarbejde mellem OC og OSA, afdelingerne for Organiseret Kriminalitet og Operativ Special Afdeling, var i begyndelsen totalt mørkelagt. Tre personer blev i første omgang anholdt og fængslet for såkaldt dobbeltlukkede døre.

De to blev dog løsladt igen, og nu er det altså alene den 43-årige, som skal for retten i den gigantiske narkosag. Sagens anklager Troels Jørgensen vil ikke udtale sig om, hvordan den anholdte forholder sig til tiltalen.

- Sagen kører fortsat for lukkede døre, siger han som begrundelse.

Retssagen begynder til oktober, og her kan den tiltalte se frem til en lang straf, hvis han bliver dømt efter anklageskriftet. Han er tiltalt efter en paragraf, der kan give op til dobbelt straf - dog maksimalt 20-års fængsel.