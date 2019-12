Tiltale: Skød ham i hovedet flere gange

En ventede i en flugtbil og en skød den tidligere bandeleder på tæt hold i hovedet, lyder det i anklageskriftet i sagen mod to mænd, der tiltales for drabet på Nedim Yasar - de to nægter sig skyldige

En ventede i en bil, mens en anden gik ud og skød den tidligere bandeleder Nedim Yasar i hovedet på tæt hold flere gange.

Sådan lyder det i anklageskiftet, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, mod to mænd, der tiltales for drabet på Nedim Yasar.

Han blev skudt, mens han sad i sin bil på Hejrevej i København Nordvest den 19. november sidste år.

Nedim Yasar var radiovært og havde haft en fortid som bande-leder. Foto: Tobias Nicolai

Nedim Yasar var radiovært på Radio24syv og havde netop været til en bogreception for bogen 'Rødder', der var skrevet sammen med journalist Marie Louise Toksvig. Den handlede blandt andet om Nedim Yasars liv som bandemedlem og ikke mindst hans vej ud af bandemiljøet igen.

Han havde som yngre stiftet banden Los Guerreros, der var en supportgruppe til Bandidos, men han kæmpede sig ud af kriminalitet og fortalte offentligt om bandelivet. Da han blev skudt var han 32 år og læste til pædagog.

Gik ned ad Hejrevej

Anklageskiftet beskriver, hvordan de to mænd efter anklagemyndighedens opfattelse kørte til hjørnet af Vibevej og Glentevej. Her steg den nu 25-årige mand ud og gik ned ad Hejrevej, hvor Nedim Yasar havde sat sig ind sin bil.

Han skød offeret i hovedet med en pistol eller revolver, lyder det i anklageskiftet.

Den 25-årige vendte tilbage til flugtbilen, hvor den 26-årige nu tiltalte i følge anklageskiftet ventede, og de to kørte fra stedet.

De to er tiltalt for manddrab, og anklagemyndigheden mener drabet er begået i forening og efter fælles aftale.

De to er dog også tiltalt efter en bestemmelse i straffeloven, der går på, at de har brugt skydevåben på et offentligt sted, og det kan betyde en skærpelse af straffen.

Motivet til drabet er ikke kendt.

Nedim Yasar sad i denne bil, da han blev skudt. Han afgik vbed døden dagen efter. Foto: Kenneth Meyer

I alt fire mænd har været anholdt, sigtet og fængslet i sagen på forskellige tidspunkter i løbet af den langvarige efterforskning.

For to mænds vedkommende har anklagemyndigheden for nylig droppet sigtelserne.

Flere af dem, der har været anholdt, har været medlem af rockerklubben Satudarah.

I januar hvor tre personer sad varetægtsfængslet i sagen, valgte Satudarah at gå ud med meddelelse til Ekstra Bladet, som handlede om to af de anholdte:

- Pr. 21. januar er de to sigtede i drabssagen suspenderet, indtil en eventuel retssag har fundet sted. Først derefter tages der stilling til deres eventuelle fremtid i Satudarah MC Danmark', lød det.

Rockerklubben valgte også at sende beskeden direkte til Københavns Politi, der efterforskede drabet på Nedim Yasar. Det oplyste lederen af afdelingen for personfarlig kriminalitet, Brian Belling.

- Man lægger afstand til de pågældende, og det tager vi selvfølgelig med i efterforskningen, sagde han dengang.

Den 25-årige mand, som nu er tiltalt, var en af dem, der i sin tid blev suspenderet af Satudarah.

Begge tiltalte nægter sig skyldige, oplyser deres respektive forsvarere, Mai-brit Stom Thygesen og Karin Svenningsen.

De ønsker ikke at uddybe yderligere før retssagens begyndelse.