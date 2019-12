Tiltale: Smuglere brugte gyngehest til at skjule narko

Kriminelle tager kreative metoder i brug, når de forsøger at smugle narkotika fra et sted til et andet.

Det er ifølge anklagemyndigheden tilfældet i en sag, som mandag blev indledt ved Københavns Byret.

Her er tre personer med kinesisk baggrund tiltalt for at have brugt Danmark som et stoppested for mdma, som kom fra Holland og blandt andet skulle videre til Australien og New Zealand.

For at skjule narkoen i pakkerne, der blev flyttet rundt af sagesløse PostNord-bude, blev stofferne i et tilfælde opbevaret i en gyngehest.

Ifølge anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i, er de tre tiltalte anklaget for at have haft fingrene i knap 25 kilo mdma.

Fidusen sluttede dog brat, da politiet i maj i år fik beslaglagt en af pakkerne, som var blevet forsøgt afleveret til et fragtfirma på Frederiksberg.

Sagen begyndte mandag. Der er berammet i alt fem dage til sagen, som ventes afsluttet torsdag i næste uge.

For en af de anklagede personer kræver anklagemyndigheden udvisning, såfremt der sker domfældelse.

Det er uvist, hvordan de tre forholder sig til tiltalen.

Mdma er det samme som det aktive stof, der er i ecstasy

Rigspolitiet vurderede sidste år, at et gram koster mellem 200 og 500 kroner på gadeplan.

Stoffet kaldes også 'Molly' eller 'Emma'.

Det er et kunstigt stof, som i 1898 blev fremstillet for at dæmpe appetitten. Stoffet blev først for alvor populært i Danmark i 1990'erne.

Det stimulerer hjernen og gør brugeren vågen og mere aktiv. Mange oplever, at mdma positivt påvirker sociale egenskaber, humør og evnen til at nyde musik.

Eksempelvis kan man blive mere kærlig over for andre.

Rusen varer mellem halvanden og fem timer. Den indtræffer en halv til halvanden time efter indtagelse, alt efter hvor meget man har taget.