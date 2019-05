Tiltale: Social- og sundhedsassistent plyndrede beboere på tre plejehjem

19 beboere på tre plejecentre i Korsør og Slagelse blev udsat for tyverier eller tyveriforsøg fra en ung social- og sundhedsassistent, der arbejdede som vikar på plejecentrene.

Sådan lyder det i et anklageskrift fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi, der har tiltalt sosu-assistenten for misbrug af sin stilling og for 11 tyverier og otte tyveriforsøg.

Hendes samlede udbytte har, ifølge tiltalen, været på 34.761 kr.

Det største udbytte var på 25.000 kr., som blev stjålet fra en beboer på Plejecenter Bjergbyparken i Slagelse i februar 2018.

Sosu-assistenten stilles for retten i Næstved 27. maj, hvor anklagemyndigheden ventes at kræve hende udvist af Danmark og frataget retten til at arbejde som social- og sundhedsassistent.

Hendes forsvarer, advokat Mads Thrue Fossing, oplyser, at udlændingestyrelsen i en udtalelse ikke finder grundlag for at udvise hans klient.

– Hun nægter sig skyldig i samtlige forhold, oplyser advokaten.

Låste medicinskabe op

Fremgangsmåden har, ifølge tiltalen, blandt andet været at låse beboernes medicinskabe op, fordi skabene åbenbart ofte også bruges til opbevaring af kontanter.

Kvinden har arbejdet på plejecentrene Solbakken og Lützensvej i Korsør og Bjergbyparken i Slagelse.

Politiet mener, at den 27-årige kvinde var særdeles aktiv på især én eftermiddagsvagt 13. december 2017, hvor hun angiveligt skal have begået 14 tyverier og tyveriforsøg på Plejecenter Lützensvej i Korsør.

Ifølge tiltalen var hun rundt hos en stribe af beboere og låste deres medicinskabe op i forsøget på at stjæle kontanter.

Otte gange mislykkedes tyveriet, fordi der ikke var kontanter at finde i medicinskabene, men seks gange lykkedes det at stjæle penge, siger anklageskriftet. Udbyttet på den ene vagt blev, ifølge tiltalen, 6561,50 kr.