Tiltale: Soldat voldtog fuld kollega efter fest på kasernen

En 20-årig menig soldat er tiltalt for at have voldtaget en kvindelig kollega på Vordingborg Kaserne i forbindelse med en afslutningsfest.

Kvinden var ifølge anklageskriftet så fuld, at hun var ude af stand til at gøre mostand.

Den 20-årige stilles for Retten i Nykøbing Falster 10. september. Han nægter sig skyldig.

Voldtægten skete, ifølge tiltalen, på et ukendt tidspunkt om morgenen den 30. maj i år på en stue i bygning 34 på Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej 26.

Her gennemførte den 20-årige et samleje og andet seksuelt forhold med kvinden, som er nogenlunde på samme alder som den tiltalte, og som var kollega med ham.

Voldtægten blev anmeldt til Auditøren kort efter. Den 20-årige har ikke siddet varetægtsfængslet, men auditør Claus Risbjerg nedlægger påstand om fængselsstraf til soldaten.

Der er også påstand om, at han skal betale erstatning til sin tidligere kollega.

Claus Risbjerg forklarer, at det er Auditøren som har efterforsket sagen og rejst tiltalen, fordi den påståede forbrydelse skete på et militært område, og fordi den tiltalte var militært ansat.

Auditøren forventer, at der falder dom i sagen samme dag, som den bliver indledt.