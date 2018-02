Tiltale: Storsvindler misbrugte steddatter og stjal konfirmationspenge

En mand, der har svindlet vidt og bredt igennem sit liv, sidder varetægtsfængslet for at have misbrugt sin steddatter og stjålet penge og smykker

En mand, der er kendt for at have svindlet utallige mennesker i årevis, står nu også tiltalt for at have seksuelt udnyttet en mindreårig pige i gennem flere måneder.

Manden, som er beskyttet af navneforbud, sidder for tiden varetægtsfængslet.

Ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, er der tale om en 13-14-årig pige, som samtidig er hans steddatter.

Manden er anklaget for 'ved udnyttelsen af sin fysiske og psykiske overlegenhed at have haft samleje' med pigen ca. ti gange i 2016 fra marts til juni. Det skulle blandt andet være sket i en bil.

Inden da skulle han ifølge tiltalen have befølt hende på hendes kønsdele under tøjet, mens de var i en feriehytte.

Konfirmationspenge

Han er dog også tiltalt for andre forhold.

Blandt andet skulle han ifølge anklagen have stjålet konfirmationspenge på 2500 kroner fra et køkkenskab i lejligheden. Derudover er han også tiltalt for at have stjålet smykker til en samlet værdi af 45.000 kroner, heriblandt en vielsesring.

Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at få fat i mandens forsvarer, hvorfor det er uvist, hvordan han forholder sig til anklagerne.

Sagen er endnu ikke blevet berammet for retten i Aalborg.