Tiltale: Truede med sprængstoffer på slot

Ældre mand var ifølge politiet skyld i rav i den til både sommer- og julemarkeder - slotsejer kan ikke forestille sig, at truslerne var rettet personligt mod ham eller hans familie at gøre

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 75-årig mand fra Gram-området er blevet tiltalt for alvorlige trusler mod Gram Slot i Sønderjylland.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I juli sidste år sendte han ifølge politiet et usb-stik til politikredsen. Her lå et dokument med en trussel om, at der ville blive placeret sprængstof på sommermarkederne i juli og august på Gram Slot.

Før jul samme år var den gal igen, da manden atter sendte et usb-stik til politiet med lignende trusler. Denne gang ville der ifølge trusselsmeddelelsen blive placeret sprængstoffer på slottets julemarkeder.

Overvågning af markeder

Politiet tog ingen chancer, og markederne måtte afholdes med adgangskontrol og personale fra ordensmagten.

14. november - dagen efter den seneste trussel - blev den dengang 74-årige mand anholdt.

Han blev ifølge Landbrugsavisen for lukkede døre fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg, før han atter blev løsladt.

Den 75-årige mand er tiltalt for at fremsætte trusler, som kan fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd.

Svend Brodersen ejer sammen med sin kone Sanne Gram Slot, som blandt andet er kendt fra tv-serien 'Godsejerne' på DR1.

Artiklen fortsætter under billedet...

Gram Slot er en alsidig virksomhed i hjertet af Sønderjylland og en families hjem. Foto: Jesper Plambech/Ritzau Scanpix

Slotsejeren kender ikke noget til den nu tiltalte eller dennes eventuelle bevæggrunde for ifølge politiet at rette trusler mod parrets ejendom og levebrød og har ikke indtryk af, at truslerne skulle have noget med parret personligt at gøre.

- Det tænker jeg ikke, siger Svend Brodersen til Ekstra Bladet.

Slotsejeren glæder sig til at få sat et punktum i sagen.

Han kan ikke redegøre for, hvorvidt sidste års ubehagelige hændelser har haft negativ indvirkning på slottets forretninger.

- Det har i hvert fald generet dagligdagen i forhold til de aktiviteter, vi gerne ville lave hernede. Men de markeder, vi afviklede, hvor der var noget politi til stede, er jo ikke noget, vi får en regning for som sådan, siger Svend Brodersen, som dog bekræfter, at politiopbuddet kan have holdt nogle gæster væk fra arrangementerne.

Det fremgår ikke af politiets pressemeddelelse, hvordan den tiltalte forholder sig til anklagerne. Ej heller nævner politiet, hvad mandens eventuelle motiv skulle være.

Helle Lundberg, kommunikationsrådgiver ved Syd- og Sønderjyllands Politi, kan i skrivende stund ikke oplyse yderligere om sagens detaljer.