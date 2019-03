Tiltale: Ville aflive hund med knivstik

En seks år gammel tæve oplevede den højeste grad af smerte, lidelse og angst, da en 43-årig mand forsøgte at aflive hunden med knivstik i nakken i maj 2017.

Det mener anklagemyndigheden, der nu har tiltalt manden for overtrædelse af dyreværnslovens bestemmelse om slagtning og aflivning af dyr ved at have udsat hunden Sille for 'groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling'.

Hunden, som var en blanding af Berner Sennen og en Labrador, blev ifølge politiet stukket to gange i nakken af den 43-årige mand.

De to knivstik gav hunden et brud på første halshvirvel, men stiklæsionerne var ikke umiddelbart dødelige, og derfor gik hunden i flere dage i ulidelig smerte, før den ifølge anklageskriftet af ukendte årsager døde.

Ifølge politiet blev hunden udsat for mishandlingen på et tidspunkt mellem 31. maj 2017 klokken 7.00 om morgenen og 8. juni samme år.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den tiltaltes forsvarer, der ikke ønsker at kommentere sagen.

Den 43-årige mand skulle have mødt i retten i Randers 25. februar, men måtte udeblive på grund af sygdom.

Derfor er sagen mod manden udsat på ubestemt tid.