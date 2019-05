Tiltale: Ville køre civil betjent ned under flugt fra bande-skyderi

To kriminelle grupper fra Rødovre og Husum var i væbnet konflikt efter tyveri af hash for fem millioner kroner

To kriminelle grupper fra Rødovre og Husum var sidste sommer i konflikt, hvor de skød mod hinanden på åben gade ved højlys dag, så tilfældige mennesker var i livsfare.

Konflikten handlede angiveligt om et parti hash på over 100 kilo til fem millioner kr., der var blevet stjålet.

Nu stilles tre unge af anden etnisk herkomst fra Rødovre-gruppen, der kaldes 'Kærene-gruppen' efter et boligområde i Rødovre, for et nævningeting ved Retten på Frederiksberg.

Tager bande-paragraf i brug

Her kræver anklagemyndigheden hårde straffe for et skyderi 31. maj 2018 cirka klokken 16.40 på Storegårdsvej i Brønshøj. hvor to unge fra Husum-gruppen blev angrebet, mens de sad i en Mercedes.

Politiet har rejst tiltale efter bande-paragraffen 81 a, der fordobler straffen for forbrydelser begået under en væbnet bande-konflikt.

De tre tiltalte nægter sig skyldige. Den ene, 26, kræves udvist af Danmark.

De tre unge på 26, 27 og 25 år er tiltalt for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, for trusler, for at have udsat uskyldiges liv for fare, for grov vold og forsøg på vold mod tjenestemand.

Men anklagemyndigheden har ikke rejst tiltale mod dem for drabsforsøg, da ingen skud blev rettet direkte mod de to personer i Mercedes-bilen.

artiklen fortsætter under billedet

Politiet affyrede flere skud mod den ene flugtbil, en Audi. Foto: Steven Knap/Byrd

Ifølge tiltalen flygtede de tre tiltalte sammen med flere ukendte medgerningsmænd i to biler, en Audi og en BMW, efter skyderiet, og under flugten forsøgte føreren af Audien at køre en politimand ned.

Det var en civil politiobservatør, hvis identitet er hemmelig, som måtte springe for livet, da Audien satte kurs mod ham.

Han og en kollega trak pistolerne og affyrede flere skud mod Audien uden at ramme. Det er uklart, hvorfor de civile observatører var på gerningsstedet, men politiet oplyste efter skudepisoden, at de tilfældigt var på Storegårdsvej i 'anden anledning'.

Lukket inde af to biler

'Kærene-gruppen' kørte til Brønshøj i de to biler og medbragte to skydevåben, lyder tiltalen.

Da de fik øje på rivalerne i en Mercedes lukkede de dem inde med deres biler, så fjenderne ikke kunne køre fra stedet, og to uidentificerede mænd steg ud af Audien med skydevåben.

Den ene afgav skud i ukendt retning, selvom der var 'adskillige civile borgere i området', som kom i livsfare, siger tiltalen.

De to pistolmænd pegede med hver deres pistol på de to mænd i Mercedes-bilen og råbte og bankede på bilen. De fik trukket den ene ud af bilen, og han fik adskillige slag og spark, herunder et hårdt slag i hovedet med skæftet på den ene pistol.

De tre tiltalte ventede imens i flugtbilerne, to af dem i BMW´en, og den tredje i Audien. Audien holdt foran Mercedesen, mens BMW´en holdt bag, så ofrene ikke kunne slippe væk, lyder tiltalen.

To dage efter skyderiet i Husum blev der 2. juni 2018 kl. 15.10 affyret 11 skud mod en gruppe mænd i Kærene-området på Nørrekær i Rødovre tæt på en legeplads med børn.

Gerningsmanden steg ud af en mørkegrøn Audi A6, der en halv time senere blev fundet udbrændt på en sti nær Husum S-station. Skyderiet var meget muligt 'en bytter' for skudepisoden i Brønshøj.