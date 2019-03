Tiltale: Voldtog fireårig og truede med at dræbe forældre

Gennem godt 20 år tiltvang en i dag 52-årig mand sig ifølge politiet til sex med en pige, som var blot fire år, da overgrebene begyndte. Overgrebene havde karakter af både vaginalt og analt samleje samt oralsex.

Det fremgår af et anklageskrift, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Voldtægterne begyndte ifølge politiet i 1983 og fortsatte helt frem til slutningen af 2003.

Af anklageskriftet fremgår det, at den tiltalte mand fra København inden, under og efter samlejerne truede offeret med, at han også ville voldtage hendes lillebror og slå hendes forældre ihjel, hvis ikke hun gjorde, som han sagde, eller hvis hun sagde det til nogen.

Overgrebene fandt dels sted på offerets bopæl i Nordsjælland samt i et kolonihavehus på Amager.

På sidstnævnte sted var der tale om skærpende omstændigheder, da den tiltalte voldtog sit offer vaginalt og analt, idet han havde bundet hende på hænderne, tog kvælertag på hende og holdt en pude over hendes ansigt, så hun ikke kunne trække vejret.

Barn voldtaget på båd

Ud over det 20 år lange angivelige misbrug er den 52-årige tiltalt for yderligere tre forhold. Alle af seksuel karakter, to af dem med tiltaltes bopæl som gerningssted.

I det ene af forholdene menes den 52-årige i 2010 blandt andet at have forsøgt at tiltvinge sig oralsex med en mindreårig ved at sætte sig på sit offer og tvinge hendes mund op med fingrene, hvorpå han spyttede hende i munden og forsøgte gennemføre sit forehavende.

Det mislykkedes dog, da offeret drejede hovedet væk.

I det tredje forhold i anklageskriftet tiltales manden for på sin bopæl i 2013 at have tiltvunget sig analsex med et offer.

Anklageskriftets fjerde forhold vedrører en episode fra maj 2018, hvor den tiltalte anklages for at have voldtaget et offer under 12 år. Forbrydelsen fandt ifølge anklageskriftet sted på den tiltaltes båd i Nyhavn i København. Offeret var angiveligt så beruset og påvirket af medicin, at hun ikke var i stand til at modsætte sig.

Nævningesagen mod den 52-årige skal for Retten i Lyngby i næste måned.