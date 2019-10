Tiltalt Citybois-stjerne tilstår

Anthon Edwards Knudtzon tilstår nu, at han har delt to krænkende videoer med intime seksuelle optagelser af en dengang 15-årig pige og dreng.

Det sker på Instagram dagen før, han skal i retten og stå ansigt til ansigt med en alvorlig tiltale.

Teenageidol tiltalt: Delte krænkende video af 15-årig

'Jeg ønsker at åbne op og fortælle om min situation, som nogle af jer har læst i pressen idag', indleder den i dag 20-årige sanger og tidligere børneskuespiller.

'I 2015 gik jeg i 9. klasse og var 16 år, her videredelte jeg to videoer uden at tænke over det til to af mine klassekammerater. Jeg var ung og naiv og tænkte ikke over konsekvenserne eller hvad der var rigtigt og forkert', lyder det videre fra den unge mand.

'I dag er jeg 20 år gammel og imorgen skal jeg i retten og stå til regnskab for, hvad jeg har gjort dengang'.

'Jeg undskylder af hele mit hjerte, og håber at denne sag trods alt kan være med til, at man tænker mere over konsekvenserne ved at videredele videoer'.

