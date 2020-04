Tiltalt efter kærestes ufrivillige abort: Snød abortpille ind i hende under sex

28-årig tiltalt for at fremprovokere abort hos sin kæreste. Importerede abortpille fra Tyrkiet og indførte den i hende under sex, mener politiet

En kvinde, der var gravid i femte måned, aborterede pludseligt og uventet. Hun kunne ikke forstå det, fordi graviditeten var helt normal, og hun var chokeret over at miste sit barn.

Københavns politi mener, at hun blev udsat for en forbrydelse.

Hendes 28-årige kæreste er nu tiltalt for bevidst at have fremkaldt aborten uden hendes vidende eller samtykke ved at have indført det abortfremkaldende præparat Cytotek i kvindens underliv, mens parret havde sex.

Aborterede natten efter sex

Der er tale om en mindre stikpille, og kvinden aborterede allerede samme nat. Det var natten mellem 28. og 29. marts 2018, få timer efter at parret havde haft sex.

Den 28-årige mand, der nægter sig skyldig, er tiltalt for legemsangeb af særlig rå, brutal eller farlig karakter under særdeles skærpende omstændigheder.

Da der var tale om et ufødt foster, kan der ikke i Danmark rejses tiltale for drab.

Politiet mener, at den 28-årige fik en bekendt til at købe Cytotek på et apotek i Istanbul i Tyrkiet og sende pillerne med et kurérfirma til København, hvor pillerne blev modtaget 21. marts 2018 klokken 13.05 af en mellemmand, der overdrog dem til den 28-årige.

Ifølge anklageskriftet havde parret sex om aftenen 28. marts 2018, hvor han 'på ukendt vis' indførte Cytotek i hendes underliv, 'hvilket medførte, at hun natten mellem 28. og 29 marts 2018 aborterede.'

Løsnede hjulbolte på hendes bil

Godt en måned tidligere, 18. februar 2018, stod den 28-årige mand bag et andet angreb på kvinden, mener politiet.

Han er også blevet tiltalt for at have udsat hendes liv eller førlighed for nærliggende fare ved at have fjernet alle hjulboltene på baghjulene til hendes Fiat 500 og løsnet hjulboltene på forhjulene.

Det udsatte hende, passagerer og medtrafikanter for fare, hvis hun mistede kontrollen over bilen, lyder tiltalen.

Men kvinden opdagede efter kort tids kørsel i Valby, at der var noget galt, standsede og opdagede de manglende og løse hjulbolte. På det tidspunkt var hun gravid i fjerde måned.

Kvinden er i forvejen mor til to børn.

Retssagen skal køre ved Retten på Frederiksberg, men den er udsat på grund af coronasituationen.

Middel mod mavesår

Abortmidlet Cytotek fra medicinalfirmaet Pfizer er egentlig udviklet til behandling af mavesår.

Men det bruges også ved legale såkaldte medicinske aborter, hvor graviditeten afbrydes med to slags medicin, en tablet Mifegyne, der får graviditeten til at gå til grunde, og Cytotec, der blødgør livmoderhalsen, og får livmoderen til at trække sig sammen og blive tømt.

Det virksomme stof er Misoprostol, der anvendes til at forebygge sår i mavesækken, hvis man er særligt udsat for at udvikle mavesår i forbindelse med behandling med visse gigtmidler. Det gælder især, hvis man er ældre eller tidligere har haft mavesår.

Cytotec kan også anvendes til at igangsætte fødsler hos kvinder, der er gået over terminen.