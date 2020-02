Tiltalt erkender dræbende skud: Skjulte liget under terrassen

Så længe søgte politiet

18. september 2018

Lars Halvor Hermansen fra Birkerød forsvinder sporløst. Familien har den sidste kontakt med ham klokken 15 samme dag, og politiets efterforskning viser, at den 52-årige ringer til sine familie fra et sted i eller omkring Farum.

4. oktober 2018

Den 52-åriges bil, en sort Seat Altea årgang 2007, bliver fundet på en parkeringsplads på Krathusvej mellem Frederiksborgvej og Bagsværd Sø i Bagsværd. Ifølge vidner har bilen holdt der siden 30. september.

16.oktober 2018

Politiet efterlyser Lars Halvor Hermansen med navn og billede. ’Der er elementer i hans privatliv som gør, at han muligvis har været offer for en forbrydelse. Intet tyder på, at han skulle have taget sit eget liv,’ lyder det fra politiet.

18.oktober 2018

En på tidspunktet 49-årig mand fra Nordsjælland anholdes og sigtes for manddrab på Lars Halvor Hermansen og for narkotikahandel. Forbrydelsen skal angiveligt være sket i Helsinge. Politiet melder ud, at man nu leder efter et lig i forsvindingssagen. Særligt en gård i Helsinge er omdrejningspunkt for massive, men forgæves undersøgelser.

28. oktober 2018

Et afgørende tip får politiet til at vende tilbage til gården i Helsinge, hvor de ellers tidligere har opgivet at finde liget af Lars Halvor Hermansen. En borger har undret sig og leder derfor politiet til en nyanlagt bålplads på ejendommen. Under betongulvet og pakket ind i plastik fra et svømmebassin ligger et lig. Ifølge politiet finder man flere unikke genstande på liget, som umiddelbart kan kædes sammen med den savnede. Kort efter bekræfter en obduktion, at der er tale om forsvundne Lars.