Tiltalt for at ignorere mistanke om drab mod sygeplejerske

En sygeplejerske fra Nykøbing Falster Sygehus reagerede ikke på en lang række mistænkelige oplysninger om den nu drabsforsøgsdømte sygeplejerske Christina Hansen.

Sådan lyder det i anklageskriftet mod en sygeplejerske fra sygehuset. Torsdag starter retssagen mod hende i Retten i Nykøbing Falster.

I anklageskriftet er der nævnt fem punkter, hvor sygeplejersken skulle have svigtet sit ansvar.

Hun fulgte blandt andet ikke op på en mistanke om, at Christina Hansen havde givet en døende patient medicin, som ikke var ordineret.

To gange skal den tiltalte ligeledes have fået oplysninger fra kolleger om, at de nærede mistanke til Christina Hansen.

Sygeplejerskens forsvarer, Thomas Hess-Petersen, har tidligere ikke ønsket at oplyse, hvordan hun forholder sig til anklagerne.

Der er i denne sag tale om en overtrædelse af paragraf 75 i autorisationsloven for sundhedspersonale.

Den slags straffes typisk med bøde, men i særligt grove tilfælde kan fængselsstraf komme på tale.

Det fremgår ikke, om anklager Michael Boolsen vil kræve bøde- eller fængselsstraf i denne sag. Til gengæld vil man have frakendt sygeplejersken retten til at have ledelsesbeføjelser som sygeplejerske.

Sygeplejerskens nærmere forbindelse til Christina Hansen er svær at beskrive, da der er nedlagt navneforbud i sagen.

Forbuddet gør det ulovligt at beskrive, hvilken stilling hun har været ansat i.

Sagen mod Christina Hansen begyndte 1. marts 2015.

Her blev hun anholdt efter en nattevagt, hvor to patienter døde. En tredje havde været tæt på at dø. Siden blev hun også sigtet for at have dræbt en fjerde patient.

Byretten idømte sygeplejersken en livstidsstraf for tre drab og et drabsforsøg.

Med indsprøjtninger indeholdende morfin og Stesolid tog hun livet af tre ældre mennesker, lød det i rettens præmisser.

Men i Østre Landsret blev der sået tvivl om sammenhængen mellem indsprøjtningerne og dødsfaldene.

Christina Hansen blev derfor frifundet for anklagerne om drab, men i stedet dømt for drabsforsøg på de tre, som var døde.

Straffen blev nedsat til 12 års fængsel.

Der er frem mod 27. marts afsat fire retsdage i Retten i Nykøbing Falster til sagen mod den tiltalte sygeplejerske.