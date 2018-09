Tiltalt for at lade 14-årig dø: Var ikke bekymret for ham

Den 41-årige kvinde, der er tiltalt i sagen om en teenagers død, har forklaret i retten, at hun tjekkede til ham ofte, og at hun handlede, så snart situationen blev alvorlig.

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): I det øjeblik, hun så, at den 14-årige dreng, der lå på hendes badeværelsesgulv, var i livstruende tilstand, råbte hun, ‘der skal ringes’.

Og da hendes egen datter, der havde ligget i soveværelset, pludselig rallede og slog ud med armene, løb hun straks ud på opgangen for at skaffe hjælp.

Det var essensen af en 41-årig kvindes forklaring i Københavns Byret torsdag. Her er kvinden tiltalt for at efterlade den 14-årige dreng og sin egen datter i hjælpeløs tilstand ved ikke at tilkalde hjælp på et tidspunkt, hvor hun indså, at de havde brug for det.

Hun nægter sig skyldig.

Se også: Voldsom video vist i retten: 'Sådan der er det, når vi dræber folk'

Datteren hjerneskadet

Kvindens datter, der i dag er 15 år gammel, pådrog sig en alvorlig hjerneskade og er stærkt behandlingskrævende. Den 14-årige dreng - datterens kæreste - døde.

- Ville du have ringet efter hjælp tidligere, hvis du mente, de var i livstruende tilstand?, spurgte forsvareren.

- Selvfølgelig, lød det fra kvinden, som flere gange under sin forklaring snøftede. Hun sad med ryggen til tilhørerne med rødt opsat hår, prikket bluse og mørkeblå cardigan.

Se også: 14-årig lå døende på badeværelsesgulv: ’Vi så alle sammen, at han blev mere bleg’

De havde taget stoffer

Tragedien fandt sted i weekenden mellem 10. og 11. marts, hvor den 41-årige kvindes datter havde inviteret flere venner hjem til morens lejlighed. Både datteren og den 14-årige dreng indtog den dag piller tilhørende den tiltalte.

Over for retten forklarede den tiltalte, at hun troede, de bare havde røget hash og drukket vodka. Andre vidner har dog sagt, at alle i lejligheden vidste, at de unge havde taget stoffer.

I løbet af aftenen lagde datteren sig til at sove i sin mors seng, og drengen faldt i søvn på badeværelset. Den 41-årige så ofte til dem, og begge havde det fint.

- Var du bekymret for drengen? ville anklageren vide

- Næh, lød det fra kvinden, som også understregede, at datteren sov, alene fordi hun var træt.

Alligevel følte den 41-årige kvinde sig på et tidspunkt i løbet af aftenen nødsaget til at stikke to fingre i halsen på sin sovende datter for at få hende til at kaste op.

- Hvis hun havde det ok og bare var gået ind for at sove, hvorfor skulle hun så kaste op?, spurgte anklageren.

- Fordi jeg har set hende fuld før, og det plejer at hjælpe, hvis hun kaster op, lød det fra kvinden, som dog ikke lykkedes med sit foretagende, fordi datteren halvt sovende gjorde modstand.

Hun rallede underligt

I retten har flere vidner fortalt, at det, som moderen i retten har betegnet som 'højlydt snorken', oplevede de som meget besværet vejrtrækning. En veninde til datteren har desuden fortalt, at pigen relativt tidligt på aftenen fik krampeanfald og rallede underligt. Hun og den tiltalte skiftedes til at sidde med datteren mellem benene.

Ifølge anklageskriftet bad den 41-årige de øvrige tilstedeværende om at lade være med at ringe efter hjælp. Da politiet i en anden anledning dukkede op ved 22-tiden, skal hun også have tilskyndet sine gæster til at undlade at fortælle noget om den 14-årige dreng, der lå syg på badeværelset.

Da det endelig gik op for de tilstedeværende, at den bevidstløse teenagers tilstand var alvorlig, ville den 41-årige kvinde angiveligt heller ikke have tilkaldt en ambulance til lejligheden. Ifølge flere vidner, fordi hun ikke ville have politiet rendende.

I stedet bar tre af drengene i lejligheden den 14-årige teenager ned på gaden. De ringede 112 og sagde, at de havde fundet drengen tilfældigt, at de ikke kendte ham, og at de ikke anede, hvad der var sket. Alt sammen løgn.

Hjertet galopperede derudaf

Den 41-årige benægter dog, at hun skulle have givet udtryk for, at hun ikke ville tilkalde hjælp til lejligheden. Ifølge hendes forklaring bad hun de unge i lejligheden om at ringe efter en ambulance, så snart hun indså, at hans tilstand var alvorlig.

- Han (den 14-årige dreng, red.) så mærkelig ud. Han var bleg og hævet i ansigtet. Jeg løftede hans T-shirt op og lyttede til hans bryst, og hjertet galopperede derudaf. Jeg sagde: 'Der skal ringes', lød det fra kvinden, som også forklarede, at den 14-årige udelukkende blev båret ned på gaden for at spare tid, så redderne kunne komme hurtigt til ham.

Se også: Slæbte døende 14-årig ned på gaden: Derfor løj jeg for alarmcentralen

Skaffede hash til datteren

Under anklagerens spørgsmålsrække til kvinden kom det frem, at hun i flere år har været i det sociale system. Kvinden er tidligere stofmisbruger, og både mor og datter røg regelmæssigt hash sammen. Adspurgt af anklageren fortalte den 41-årige kvinde, at det var hende, der plejede at skaffe hash til dem.

- Det var noget, jeg købte på staden (Christiania, red.), lød det i retten.

Datteren skal også tidligere have prøvet amfetamin, ecstasy og MDMA.

Indtil januar i år havde mor og datter boet sammen på et familiecenter for at få hjælp til hverdagen. I januar blev datteren dog frivilligt anbragt på et opholdssted, og planen var, at moderen skulle flytte tilbage til sin lejlighed på Østerbro.

Hun fortalte i retten, at hun brugte lørdagen 10. marts på at gøre rent. Om aftenen kom flere af datterens 14-årige kæreste og flere teenagevenner på besøg.

Se også: Kvinde tiltalt for at lade 14-årig dø: - Han havde fråde om munden