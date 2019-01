Tiltalt for at tappe blod fra søn: - Jeg vil jo aldrig skade ham

RETTEN I HERNING (Ekstra Bladet): Drengen, der over en årrække blev udsat for, at hans mor systematisk tappede ham for blod, fik konstateret en tarmsygdom, da han var blot fem måneder gammel.

For at holde på maden fik han opereret et centralt venekateter - en såkaldt CVK - ind i maven, og det var gennem det kateter, at hans mor de efterfølgende år begyndte at tappe blod fra drengen, således at han også fik konstateret alt for lav blodprocent.

Hun skulle ved rengøring af CVK'en tappe to milliliter blod ud, men hun husker ikke, hvorfor hun begyndte at tappe ekstra blod.

Det fremgår i Retten i Herning, hvor kvinden er tiltalt for legemsangreb af særlig grov karakter i form af mishandling ved fra 2012 og fem år frem kontinuerligt at have tappet blod fra sin dengang etårige søn.

Kvinden erkender sig skyldig ved i to til tre år at have tappet blod fra sin søn uden lægefaglig begrundelse og under påvirkning af lidelsen Münchhausen by proxy.

Selvom moderen erkender, at hun har tappet blod fra sønnen, har hun ingen forklaring på, hvorfor hun gjorde det. Faktisk fortalte hun i retten, at hun selv forsøger at finde svar.

Indså det var forkert

- Da politiet kom til min lejlighed den dag, går det op for mig, at det her er jo helt forkert. I dagligdagen følte jeg jo, at jeg passede på ham. Jeg prioriterede ham virkelig, men når jeg ser tilbage nu, giver det ikke rigtig mening for mig.

- Jeg vil jo aldrig skade ham, aldrig. Jeg vil gøre alt for ham, fortalte moderen i retten.

Moderen forklarede i retten, at sønnens start på livet var meget præget af sygdom. Allerede da han var to dage gammel, blev familien indlagt, da sønnen ikke kunne holde maden i sig.

- De første fem måneder var et langt og mudret udredningsforløb, sagde moderen i retten.

Cirka 14 måneder gammel fik sønnen sin første blodtranfusion. Kvinden fortalte derudover i retten, at hun havde tænkt på, om blodtapningen kunne gøre sønnen ondt, men kunne ikke stoppe det.

110 blodtransfusioner

Grundet sønnens lave blodprocent var sønnen den sidste periode inden anholdelsen inde til blodtransfusioner cirka hver anden/tredje uge. I alt fik sønnen 110 blodtransfusioner i sine første seks leveår, og hverdagen var tydelig præget af den lave blodprocent.

- Han havde nogle gange, hvor han ved fysisk aktivitet kunne blive helt hvid/grå i hovedet. Han kunne også kaste op, sagde moderen i retten.

Blandt andet gik sønnen i specialbørnehave.

- Efter en børnehavedag havde han brugt et helt døgns energi, og han var meget træt, sagde moderen videre.

Moderen fortalte også i retten, at hun havde været indlagt med sin søn så mange gange, at hun ikke kan huske det. Både for tarmsygdommen, men også for blodprocenten.

Der er afsat fem retsdage til sagen, og der ventes dom i sagen 7. februar.