Tiltalt for bagvaskelse af betjent: Møder du denne mand så PAS PÅ!

En sag om en mulig fartbøde er gået så meget op i en spids, at en 51-årig nu risikerer dom for bagvaskelse af betjent

En 51-årig mand har for alvor set sig sur på en politimand. Så sur, at han, ifølge anklagemyndigheden, har lagt en 15 minutter lang video på YouTube, hvor han påstår, at betjenten har overfaldet ham og efterfølgende har lavet en falsk voldsanmeldelse af ham og afgivet falsk forklaring i retten.

Manden er nu blevet tiltalt for den sjældent anvendte paragraf om bagvaskelse ved at have krænket politiassistentens ære med videoen, der er lagt på Facebook og Youtube - 'mod bedre viden og uden rimelig grund til at anse sigtelserne for sande', fremgår det af anklageskriftet.

Sagen kører i dag i Retten i Svendborg.

Videoen ligger stadig på YouTube, hvor det fremgår, at hele miseren startede, da den 51-årige troede, at han uretmæssigt var blevet blitzet af en fotovogn.

Billeder af betjent

I videoen, der er ledsaget af musik og lydeffekter, vises navn og billede på politimanden, og det anføres blandt andet, at:

- Møder du denne mand så PAS PÅ. Han står nemlig for det stik modsatte af, hvad man forventer af en dansk politibetjent - ledsaget af et billede af betjenten og dramatisk musik.

- Betjenten slog (tiltalte, red.) til jorden bagfra med sin knippel, da han var på vej efter sit ID! Betjenten lagde ham derefter i håndjern! - Alligevel sprøjtede han ham helt unødvendigt i øjnene med peberspray.

- Da (tiltalte, red.) - skrigende af smerte bønfalder betjenten om at få løsnet håndjernene - satte betjenten sig i stedet oven på dem så de borede sig ind i håndleddene. Scenen afslører en totalt ustyrlig vildskab fra betjentens side.

På videoen kan man se en optagelse, som den nu tiltalte har lavet, mens han går hen til fotovognen for at få en forklaring på, hvorfor de blitzede ham, når han ikke kørte for stærkt.

Dømt for vold

Det ender med, at han bliver anholdt og herefter selv anmeldte betjenten for vold, ifølge videoen.

- Denne anmeldelse helbredte OMGÅENDE betjenten for et tilfælde af HUKOMMELSESTAB! Nu huskede betjenten PLUDSELIGT at foruden, at (tiltalte, red.) ikke ville oplyse sit navn, havde han for resten også været voldelig, anfører den nu tiltalte i videoen, ifølge anklageskriftet.

Mens Den uafhængige politiklagemyndighed ikke har fundet anledning til at sigte betjenten for vold, blev den 51-årige sigtet for netop dette.

Det fremgår af videoen, at han først blev idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste i Retten i Odense for vold mod politiet, hvilket blev skærpet til 30 dages ubetinget fængsel i landsretten.

Den 51-åriges forsvarer, Klaus Ewald, kalder bagvaskelses-sagen en sjælden sag. Hans klient nægter sig skyldig.

- Selve den film, som danner rammen om tiltalen for bagvaskelse, siger han, at han ikke selv har lavet eller produceret eller uploadet. Det har andre gjort. Og så indgår hans dokumentarfilm som en del af den film, siger Klaus Ewald og tilføjer uddybende, at temaet i morgen desuden bliver, om han har bagvasket, eller om han bare har brugt sin ytringsfrihed.

- For synspunktet er det, at han har lov til at udtale sig i forskellige sammenhænge, indtil alle klageinstanser har sagt, at han er galt afmarcheret. Og den film, som danner ramme om tiltalen er lagt på nettet i maj 2016, og først i slutningen af 2016 går den sidste klagemulighed ned til skade for ham, siger advokaten.