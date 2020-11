Tiltalt for dobbeltdrab: Kvinde fundet dræbt i sin have

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): Der var virkelig meget blod flere steder, men mest ude i haven, da politiet kom frem til et rækkehus på Elmevej i Kundby 15. november 2019 tidligt om morgenen.

Og netop ude i haven - halvt på siden iført morgenkåbe - lå en 35-årig kvinde og mor til en fireårig pige dræbt med utallige knivstik.

Det er netop kommet frem ved Retten i Næstved, hvor en 40-årig mand sidder tiltalt for dobbeltdrab på både sin 31-årige kæreste i Ruds Vedby og siden på den 35-årige.

Den 40-årige havde to fælles børn med den 31-årige kæreste i Ruds Vedby, mens han havde en fælles datter med den 35-årige kvinde i Kundby. Nu er alle børnene moderløse. Foto: Per Rasmussen

Den 40-årige erkender de faktiske omstændigheder, men nægter forsæt til drab.

De første personer i rækkehuset var en mandlig og en kvindelig politibetjent. Til at begynde med kunne de to ikke finde den 35-årige.

- Jeg bemærker blodpletter i køkkenet. Og på væggen op mod første sal. Jeg går derop, og min kollega undersøger nedenunder. Der var ingen ovenpå og heller ikke i stuen, sagde den mandlige betjent fra vidneskranken.

Til gengæld så politiet blod på terrassedøren. Og to-tre meter fra den - ude ved den flisebelagte terrasse - lå den 35-årige livløse kvinde.

Det viste sig senere, at hun for at undgå sin desperate morder forgæves havde forsøgt at flygte ud ad havedøren.

Ringede selv til politiet

Politiet har sikret sig optagelser fra alarmcentralen, som den 40-årige selv kontaktede. Både efter det første drab halvanden time tidligere. Og altså fra drabet i Kundby. Politiet nåede ikke at få anholdt den 40-årige mellem de to drab.

Under sin forklaring i retten i forrige uge fortalte den tiltalte, at han igennem flere måneder frem til drabene har lidt af et amfetamin-misbrug, der i den sidste tid inden drabene havde taget til. Han fortalte, at han havde mistet hukommelsen fra omkring en uge før drabene, og indtil han kom til sig selv igen i Storstrøm Fængsel, hvor han blev kørt til efter at være blevet varetægtsfængslet.

Derfor var det heller ikke meget, som han kunne fortælle om selve episoderne, hvor de to kvinder blev stukket mange gange med kniv i hals, brystkasse, ryg og arme.

Der var halvanden time mellem hver af drabene. Her er teknikere ankommet til adressen i Kundby. Foto: Per Rasmussen

Til gengæld kunne han fortælle, at han betragtede kæresten i Ruds Vedby som den største støtte i sit liv.

- Jeg kan ikke huske, hvad der skete. Det går mig så meget på. Jeg ved ikke andet end det, vi får at vide. Jeg formoder, vi var uvenner, sagde den tiltalte i sin forklaring.

Flere gange måtte han bede om en pause i sin vidneforklaring.

- Det påvirker mig så meget, sagde han blandt andet henvendt til dommeren en enkelt gang.

Læste op fra rapporter

Under anklager Susanne Bluhms forelæggelse kom det frem, at den 40-årige selv ringede til politiet efter hvert af drabene. Det første skete klokken 4.25 i Ruds Vedby. Det sidste klokken 5.47 i Kundby.

Efter det sidste drab havde politiet den 40-årige i røret, indtil han meldte sig selv på politistationen i Holbæk, hvor han blev anholdt.

Fordi den tiltalte ikke selv kan huske, hvad der skete 15. november om morgenen, har Susanne Bluhm fået lov til at læse op fra de afhøringsrapporter fra 15. november, som politiet har skrevet ned.

Af dem fremgår det, at den 40-årige på det tidspunkt huskede mange flere detaljer.

Blandt andet har han til politiet forklaret, at den 31-årige havde mødt en ny mand, og at hun havde fortalt, at hun ville gå fra ham. Den tiltalte har til politiet fortalt, at han ikke kunne tackle, at hun ville tage børnene fra ham.

Han fortalte også, at det var hans indtryk, at den 35-årige ekskæreste ikke havde haft en god indflydelse på hans forhold til hans nye kæreste.

- Hun behandlede mig dårligt eller meget dårligt. Det opdagede jeg ikke rigtig selv, sagde den tiltalte.

Det forventes, at der falder dom 30. november.

