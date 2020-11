Tiltalt for dobbeltdrab: Vilde optagelser afspillet i retten

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet). En 40-årig mand, som sidder tiltalt for drab på både sin 31-årige kæreste og sin 35-årige ekskæreste, deltog frem mod drabene i flere afhøringer foretaget af den 31-årige. Afhøringer, der blev optaget og gemt på en ipad. Også opkald til ekskæresten blev dikteret af kæresten og optaget og gemt.

Altsammen skete, fordi kæresten hævdede, at den 40-årige var utro og blev ved med at have et forhold til ekskæresten. Den 31-årige troede ikke den 40-årige over en dørtærskel, når han hævdede det modsatte.

Det er netop kommet frem i Retten i Næstved, hvor forsvarer Kristian Mølgaard har dokumenteret både sms-samtaler og flere lange optagelser, som lå gemt på den ipad, som politiet har gennemgået.

På optagelserne kan man blandt andet høre den 40-årige ringe til ekskæresten og stille hende en lang række spørgsmål om deres fælles fortid. Og om hvor ofte de har mødtes, siden de gik fra hinanden. Det skete ifølge den drabstiltalte, fordi hans kæreste ønskede at gemme optagelserne til senere brug.

I retten hævder den 40-årige, at kæresten havde skrevet alle spørgsmålene ned. Og at det var hende, der instruerede ham i, hvordan det skulle gøres.

Flere afhøringer

Desuden er der på optagelserne også flere samtaler mellem den 40-årige og den 31-årige fra kort tid før drabene. Optagelserne har karakter af at være egentlige afhøringer, som den 31-årige foretog, og som hun altså optog. Her er det tydeligt, at den 31-årige vil forlade ham. På optagelserne kalder den 40-årige konsekvent sin ekskæreste for 'min fortid'. Og den 31-årige omtaler sig selv i tredje person, når hun stiller spørgsmålene.

- Jeg har givet dig to børn. Tak for lort, kan man blandt andet høre den 31-årige sige.

- Jeg skal bare vide, om jeg skal komme til at hænge på dig resten af mit liv eller hvad, siger hun også.

- Har du ikke lyst til hende. Du siger, du er glad for sex, spørger den 31-årige også, hvor hun omtaler sig selv som 'hende'.

Den 40-årige har to fælles børn med sin kæreste og et fælles barn med sin ekskæreste. Foto: Per Rasmussen

Omvendt lader den 40-årige ikke til at være klar til et brud.

- Jeg har bare så dårlig samvittighed. Jeg holder så meget af dig, kan man høre den 40-årige svare.

I retten fortæller den 40-årige, at han gennem lang tid har kæmpet for forholdet til den 31-årige. Og at han gjorde alt, hvad hun ville.

- Du er syg i hovedet og udnyttet mig for at kunne være sammen med hende, siger den 31-årige i den optagne samtale.

- Du lyder som om, at du er sygeligt besat af hende.

- Hvem kan du lide mest? Har du haft lyst til at bolle med (navn på ekskæreste), mens du er sammen med (navn på kæreste), spørger den 31-årige også.

Den 31-årige stiller på optagelserne flere spørgsmål til den 40-åriges og ekskærestens sexliv.

Var ikke utro

I retten bedyrer den 40-årige derimod, at han aldrig var sin kæreste utro. Alligevel erkender han langt hen ad vejen på optagelserne, at kæresten har ret i, at han ikke er en god kæreste.

- Jeg har virkelig brugt og udnyttet min største kærlighed, siger han blandt andet på optagelserne.

Forsvarer Kristian Mølgaard spurgte i retten, hvorfor den 40-årige siger de ting, han siger på optagelserne. Og hvorfor han går med til, at hans kæreste laver flere interview med ham, som altså er blevet optaget med hans vidende.

- Jeg ville bare det bedste for mig og mine børn. Jeg kan ikke forstå, at det er kommet så langt ud, siger den 40-årige.

- Hun skulle bruge det, så hun kunne huske det og se tilbage på det, sagde han også.

15.november tidligt om morgenen blev først den 31-årige kæreste knivdræbt i Ruds Vedby, hvorefter den 35-årige ekskæreste mistede livet på samme måde halvanden time senere i Kundby.

Han nægter forsæt til begge drab, men erkender de faktiske omstændigheder.

Det ventes, at der falder dom 30. november.

