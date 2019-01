Tiltalt for drab på treårig: Her er bilsædet der knuste Alfie

Nævninge, advokater, tilhørere og pressen fik onsdag fremvist bilen, hvor 25-årige Stephen Waterson er tiltalt for at have klemt sin kærestes søn ihjel

Der gik et gisp gennem den engelske befolkning i sidste uge, da medierne kunne fortælle historien om en 23-årig mor og hendes 25-årige kæreste, der er tiltalt for at knuse kvindens treårige søn til døde med et elektrisk bilsæde.

Ifølge tiltalen mod det unge par skreg treårige Alfie Lamb om hjælp til sin mor, Adrian Hoare, da hendes 25-årige kæreste, Stephen Waterson, med vilje knuste ham med bilsædet.

Det gjorde han ifølge anklageskriftet, fordi drengen larmede for meget, mens han sad mellem sin mors fødder på gulvet i bilen.

Den 23-årige mor, Adrian Hoarse, er også sigtet i sagen. Privatfoto

Alfie Lamb blev hårdt klemt bag bilsædet og havde svært ved at trække vejret. I retten har bilens chauffør, Marcus Lamb, desuden fortalt, at Stephen Waterson rykkede sædet endnu længere tilbage, selvom han blev bedt om at rykke det frem, da lille Alfie kæmpede med at trække vejret.

Udbrød 'mummy'

Skaderne, som kostede den treårige dreng livet, svarede til de skader, man normalt finder hos ofre i trafikulykker, har en børnepatolog fortalt i retten.

Det skriver Independent.

Patologen beskriver Alfie Lambs død som 'unaturlig' og forårsaget af et 'øget tryk' mod hans krop.

Se også: Tiltale: Knuste tre-årig til døde med elektrisk bilsæde

I retten er det kommet frem, at den unge mor skulle have ignoreret det, da den treårige dreng udbrød 'mummy', da Stephen Waterson knuste ham med sædet. I stedet bad hun ham angiveligt om at tie stille.

Alfie Lamb var bevidstløs, da han ved bestemmelsesstedet i Croydon i det sydlige London blev båret ud af Stephens Audi. En ambulance blev tilkaldt, og Alfie Lamb endte i respirator, indtil han døde fire dage senere.

Politiet demonstrerer bilsæde

I forbindelse med retssagen fik de 12 nævninge, advokater og den fremmødte presse og tilhørere onsdag fremvist Stephen Watersons blå Audi A4, der i den anledning var blevet parkeret uden for retsbygningen.

Metropolitan Police har offentliggjort en række udaterede billeder af bilen, hvor treårige Alfie Lamb mistede livet. Foto: Metropolitan Police/Ritzau Scanpix

Her demonstrerede en politibetjent, hvordan det elektriske bilsæde fungerede, og demonstrerede sædernes hårdhed. Efterfølgende fik juryens medlemmer mulighed for på skift at kigge ind i bilen.

Det var bag passagersædet, som billedet viser her, at Stephen Waterson ifølge tiltalen klemte Alfie to gange, fordi han larmede for meget. Foto: Metropolitan Police/Ritzau Scanpix

Det skriver blandt andre itv efter onssdagens retsdag, hvor nyheds- og billedbureauet AP har taget billeder af fremvisningen.

23-årige mor Adrian Hoare nægter sig skyldig i manddrab og børnemishandling. Også Stephen Waterson nægter sig skyldig i manddrab. Sagen fortsætter ved retten i London.