Tiltalt for drabsforsøg: Maskeret og bevæbnet med kniv

Med skjult ansigt og bevæbnet med en kniv, gik en 36-årig mand til angreb mod sit offer, der intetanende lå og sov i en skurvogn i det nordlige Odense.

Sådan lyder Fyns Politis anklage mod manden, der tiltalt for drabsforsøget begået i januar sidste år.

Ifølge anklageskriftet, som Fyens Stiftstidende har fået aktindsigt i, iførte den 36-årige mand sig maskering og trængte ind i skurvognen, hvor offeret befandt sig, bevæbnet med en kniv samt en hjulnøgle eller en lignende genstand.

Den tiltalte er polsk statsborger og sagen mod ham starter mandag ved Retten i Odense.

Her ønsker anklagemyndigheden manden dømt og udvist, hvis han kendes skyldig.

Episoden fandt sted 1. december sidste år omkring klokken 20.30.

Ifølge Fyens Stiftstidende overlevede offeret, alene fordi han nåede at værge for sig under det brutale knivangreb.