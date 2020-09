Tiltalt for drabsforsøg og trusler: 'I like killing people'

Skar delvist halsmusklen over på sit offer uden for en bar ifølge anklageskriftet

'I win, you die,' lød en 45-årig hollandsk mands uhyggelige besked, efter han i én bevægelse havde skåret en 40-årig hen over skuldre og hals med en foldekniv, så offeret fik fire knivlæsioner. Blandt andet blev den store skrå halsmuskel skåret delvist over.

Det skete ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, uden for baren Voodoo Lounge Rockbar på Valkendorfsgade 22 i København 30. november sidste år omkring klokken 20.05.

Snittet var akut behandlingskrævende, og manden er tiltalt for drabsforsøg og for at have været i besiddelse af to knive på et offentligt tilgængeligt sted under skærpende omstændigheder.

Forinden havde han ifølge tiltalen truet to ofre, så det, ikke mindst med drabsforsøget in mente, løber en koldt ned ad ryggen.

Kræves udvist

'I will kill you. I like killing people' (Jeg vil dræbe dig. Jeg kan lide at dræbe folk, red.) og 'Look me in the eyes. I'm death' (Se mig i øjnene. Jeg er døden, red.), lød truslerne ifølge anklageskriftet mod et offer, mens han over for et andet offer fremsatte en trussel om, at han ville slå vedkommende ihjel. Det skete i tidsrummet mellem klokken 17 og 20.05 på Voodoo Lounge Rockbar.

Der er i anklageskriftet nedlagt påstand om en tidsubestemt psykiatrisk anbringelse. Samtidig kræves den hollandske mand udvist af Danmark.

Sagen kører som en domsmandssag i Københavns Byret, hvor den startede 3. september og fortsætter mandag.

Da manden blev fremstillet i grundlovsforhør 1. december, dagen efter episoden, fremgik det, at offer og gerningsmand havde talt sammen i baren, men at der ifølge flere vidner skete et eller andet, så manden blev meget aggressiv.

Da de forlod værtshuset, blev offeret snittet i halsen med en kniv, hvorefter gerningsmanden fortsatte op ad Strøget mod Rådhuspladsen.

Flere vidner, der fulgte efter ham, så, hvordan han smed kniven i en affaldsspand ved Burger King.

Kort efter blev den nu 45-årige anholdt.

I grundlovsforhøret erkendte han, at han havde stukket ud efter offeret, men forklarede, at det var sket i selvforsvar.