Tiltalt for drabsforsøg: Skød betjent i armen

’Er I færdige nu, eller skal I have mere, råbte en midaldrende mand ifølge anklageskriftet til 11 polititjenestemænd, ligesom han skød flere skud med et dobbeltløbet haglgevær ud ad et vindue på første sal mod betjentene for at undgå at blive anholdt.

Det skete i minutterne efter, at han ifølge tiltalen havde skudt mod en betjent med en riffel med kikkertsigte og lyddæmper og ramt ham i højre arm under en anholdelsesaktion på Tåsinge 28. juli sidste år.

Jæger skudt i hovedet af politiets finskytte på 100 meters afstand

Nu er manden blevet tiltalt ved Retten i Svendborg for drabsforsøg.

Subsidiært vil anklagemyndigheden have ham dømt for legemsangreb af særlig farlig karakter, og mere subsidiært for at have forvoldt nærliggende fare for betjentens liv eller førlighed ved at have skudt ud gennem en rude og ramt betjenten, der befandt sig ved naboejendommen.

Politiet har tidligere sagt, at det var en ulykkelig familiestrid, der udløste dramaet.

Truede kvinde

Ifølge anklageskriftet slog manden to dage før skuddramaet en kvinde flere gange i ansigtet og på kroppen, ligesom han flere gange råbte ’jeg slår dig ihjel’ til hende.

Klokken 13 på dagen for anholdelsesaktionen er han tiltalt for at have holdt en riffel frem mod to mænd, ligesom han, umiddelbart efter at de to mænd og kvinden løb ud af huset, affyrede et skud med riflen. Det var det, der sendte en stor politistyrke afsted.

Anklageskriftet giver indtryk af et hus, der var spækket med våben. Der er nedlagt påstand om konfiskation af jagtriflen og haglgeværet, der er nævnt i tiltalerne, en luft- og fjedervåben, 750 haglpatroner, som han opbevarede i et klædeskab, foruden to jagtgeværer, to rifler og en stor mængde ammunition.

Undersøges af DUP

Ekstra Bladet har tidligere skrevet, at den nu tiltalte selv blev hårdt såret af et skud i hovedet fra en betjent fra Fyns Politis reaktions-patrulje kaldet Romeo, der ramte den 53-årige på 100-150 meters afstand med skud fra en automatriffel med præcisions-sigte. Den del af sagen bliver undersøgt af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Selvom den 53-årige var hårdt såret, var han i stand til at vakle ned fra husets førstesal og overgive sig. Han blev ført til hospitalet og blev lagt i koma. Han var derfor ikke i stand til at møde op i grundlovsforhør dagen efter, men blev fængslet ’in absentia’.

Hans forsvarer Michael Meyn ønsker ikke forud for retsmødet at fortælle, hvordan hans klient forholder sig til tiltalen, eller hvordan hans tilstand er. Det fremgår dog af anklageskriftet, at han pt. er i et arresthus.

– Han kommer til at afgive forklaring, siger advokaten.