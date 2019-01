Tiltalt for firedobbelt drab: Familie dræbt med lægtehammer

Anklager hævder, at grådighed fik 61-årig mand til at dræbe en familie på fire. Ligene blev begravet i ørkenen i Californien

Det var en motorcyklist, som ved et tilfælde gjorde det makabre knoglefund i Mohave-ørken uden for Los Angeles i november 2013.

Knoglerne stammede fra Joseph og Summer McStay samt børnene, fireårige Gianni og treårige Joey. Familien havde været savnet i tre år.

Sammen med knoglerne fandt politiet en ble, et par børnebukser samt en to kilo tung lægtehammer – det formodede gerningsvåben.

Politiet arresterede efterfølgende Charles Merritt, der var Joseph McStays partner i et firma, der solgte specialdesignet vandkunst.

Merritt, 61, er i dag tiltalt for det firedobbelte drab ved retten i San Bernardino i Californien. Han nægter sig skyldig i en sag, hvor han risikerer dødsstraf, skriver avisen The Press-Enterprise.

Charles Merritt, 61, taler med sin forsvarsadvokat Rajan Maline i retssalen i San Bernardino, Californien, hvor han er tiltalt for drab på fire personer. Foto: AP

Havde spillegæld

Anklagermyndigheden mener, at motivet var økonomisk. Charles Merritt var ludoman med kæmpegæld og ude efter firmaets penge, lyder påstanden.

- Det var grådighed, der fik ham til at gøre det, siger anklager Sean Daugherty og peger på, at Merritt tømte firmaets bankkonti få dage efter, McStay forsvandt.

For de pårørende til Joseph og Summer McStay har retssagen været længe undervejs. Der er gået næsten ni år, siden familien forsvandt sporløst fra deres hjem nord for San Diego.

Joseph og Summer McStay og deres børn Gianni og Joey forsvandt i 2010. Nu er en 61-årig mand tiltalt for drabene. Foto: AP

Da McStay-familien blev meldt savnet, indledte politiet en større eftersøgning. Fire dage senere dukkede familiens bil op på en parkeringsplads nær grænsen til Mexico.

I første omgang arbejdede politiet med en teori om, at familien havde forladt USA af egen fri vilje. Den teori blev dog punkteret med ligfundet i ørkenen.

Frygtede forgiftning

Charles Merritt, der fra begyndelsen havde været i politiets søgelys, var ved sin anholdelse i gang med at udgive en bog om det firedobbelte drab.

I bogen 'Afraid of the Light' hævder han, at Joseph McStay forud for den mystiske forsvinden havde frygtet, at hans kone ville forgifte ham.

Charles Merritt blev anholdt i november 2014 - et år efter fundet af ligrester i ørkenen. Foto: AP

Patrick McStay, Josephs far, siger til CBS News, at han i forbindelse med bogen havde mange private samtaler med Merritt.

- Han bad mig om at læse bogen, inden den skulle udgives, siger Patrick McStay, der samarbejdede med forfatteren, fordi han håbede, at bogen kunne sætte skub i efterforskningen.

Charles Merritt har tidligere været på kant med loven. I 1970'erne og 1980'erne blev han idømt fængsel for indbrud og salg af tyvekoster. I 2001 blev han igen dømt for biltyveri og indbrud.